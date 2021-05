Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple Music ajoutera bientôt quelques nouvelles fonctionnalités: laudio sans perte et laudio spatial avec prise en charge de Dolby Atmos.

Les deux amélioreront les pistes audio de différentes manières, pour offrir une meilleure expérience découte. Mais quoffrent-ils chacun exactement? Et avez-vous besoin de nouveaux appareils pour en tirer le meilleur parti?

Nous expliquons tout ici.

Apple Music Lossless Audio est la balise attribuée aux morceaux de musique du service qui sont dans un format de résolution plus élevée que la normale. Cela signifie que vous pouvez écouter de la musique qui na pas été compressée et qui conserve donc tous les détails et nuances des enregistrements originaux.

Lorsquune piste est compressée pour une taille de fichier plus petite, comme un MP3 ou le propre AAC dApple, certaines des informations audio peuvent être perdues. Un fichier compressé peut être jusquà 90% plus petit quun fichier sans perte, mais est généralement rendu à un débit binaire et une fréquence inférieurs. La plupart des services de streaming utilisent par défaut ces formats pour économiser sur la bande passante de streaming ou lespace de stockage de lappareil.

Laudio sans perte est rendu à des débits et des fréquences beaucoup plus élevés et occupe donc plus despace ou de bande passante. Cependant, la qualité audio en profite. Comparez la même piste lue à partir dun CD avec une sur un service de streaming standard et vous devriez être en mesure de détecter les écarts de clarté - même entendre les sons en arrière-plan que vous avez peut-être déjà manqués.

Le Lossless Audio dApple Music offre donc aux utilisateurs la possibilité découter des morceaux de musique à débit binaire plus élevé, avec plusieurs options «sans perte». Il utilise le type de fichier ALAC (Apple Lossless Audio Codec) et propose deux types différents; Audio sans perte en qualité CD (16 bits à 44,1 kHz) ou Hi-Res Lossless Audio (24 bits à 48 kHz). Il existe également une option pour accéder à des pistes audio Hi-Res Lossless à débit binaire encore plus élevé (24 bits à 192 kHz), bien que vous puissiez avoir besoin dun équipement audio spécialisé pour les lire.

Apple proposera lintégralité de son catalogue de musique - plus de 75 millions de pistes - en Lossless Audio.

En plus de laudio sans perte, Apple Music ajoutera Spatial Audio avec prise en charge de Dolby Atmos .

Ces pistes ont été remixées pour inclure plusieurs canaux autour et au-dessus de lauditeur, pour donner limpression quil ou elle est assis au milieu du studio denregistrement ou dun concert live. Il est similaire au format 3D Reality Audio de Sony, qui donne limpression de canaux via des écouteurs stéréo ordinaires.

Il y aura des milliers de chansons disponibles dans Spatial Audio, mais la liste des appareils pris en charge est en fait assez petite. Lorsquils sont lus avec des écouteurs, tels que des AirPods et des Beats avec une puce H1 ou W1, les auditeurs entendront de la musique provenant de tout autour deux. Nous espérons quil sétendra également aux systèmes et barres de son Dolby Atmos, tels que le Sonos Arc . Cependant, il ne semble pas être pris en charge au lancement.

Apple propose laudio sans perte sans frais supplémentaires dans le cadre dun abonnement Apple Music . Il en va de même pour Spatial Audio avec prise en charge de Dolby Atmos.

Un abonnement Apple Music coûte 9,99 £ / 9,99 $ par mois (4,99 £ / 4,99 $ pour les étudiants). Un plan familial est disponible pour 14,99 £ / 14,95 $ par mois.

Vous pouvez également obtenir Apple Music dans le cadre de loffre groupée Apple One, qui comprend également Apple TV +, Apple Arcade et le stockage iCloud pour 14,95 £ / 14,95 $ par mois (19,95 £ / 19,95 $ par mois pour un accès familial). News + et Fitness + peuvent également être ajoutés, ainsi quune augmentation du stockage iCloud (à 2 To) pour 29,95 £ / 29,95 $ par mois.

Les plans Apple Music et Apple One sont accompagnés dune période dessai gratuite pour les nouveaux arrivants.

Laudio sans perte et laudio spatial avec prise en charge de Dolby Atmos seront automatiquement disponibles pour les abonnés Apple Music en juin (dans le cadre dune mise à jour iOS 14.6).

Lossless Audio ne sera pas accessible par défaut, que vous ayez téléchargé la dernière mise à jour ou non. Cela vous évite dutiliser accidentellement vos données mobiles, par exemple, car les pistes sans perte peuvent être gourmandes en bande passante.

Au lieu de cela, vous devez lactiver en vous dirigeant vers Paramètres sur votre iPhone ou iPad, faites défiler jusquà Musique , puis sélectionnez Qualité audio . Là, vous pourrez choisir entre les différentes résolutions.

Cest peut-être la question à un million de dollars et quelque chose qui deviendra plus clair une fois que les formats seront disponibles.

Apple Music Lossless Audio peut être lu sur un iPhone, un iPad, un Mac ou une Apple TV.

Les pistes audio sans perte ne peuvent actuellement être entendues que via des écouteurs filaires, elles ne peuvent actuellement pas être diffusées vers des écouteurs sans fil, y compris les AirPods. Les AirPods Max d Apple ne sont pas non plus pris en charge, même lorsquils sont câblés via le port Lightning.

Pour écouter des pistes Hi-Res Lossless Audio, vous aurez également besoin dun équipement externe, tel quun DAC USB (convertisseur numérique-analogique) qui se trouve entre lappareil et le casque.

Aucun haut-parleur sans fil nest actuellement pris en charge, ce qui inclut le HomePod et le HomePod mini dApple.

Cest une meilleure nouvelle pour les propriétaires de casques Apple en ce qui concerne Spatial Audio avec prise en charge de Dolby Atmos. Tous les écouteurs Apple et Beats compatibles avec la puce H1 ou W1 seront utilisables avec les nouveaux mixages surround lorsquils seront lus via un iPhone, un iPad, un Mac ou une Apple TV.

Vous pouvez également lentendre via les haut-parleurs internes dun iPhone, iPad, MacBook Pro ou HomePod, bien que cela vainc un peu lobjet pour écouter laudio Dolby Atmos via les haut-parleurs stéréo dun iPhone. Une Apple TV 4K lit également Dolby Atmos via un téléviseur ou un récepteur AV compatible (comme avec les films pris en charge).

Apple Music est en fait un peu en retard à la fête en ce qui concerne la lecture de musique sans perte et en haute résolution.

Dautres services de streaming, notamment Tidal, Qoboz et Amazon Music, proposent depuis un certain temps des forfaits avec Master Quality ou streaming de musique HD et téléchargements.

Là où Apple est différent, cest quil ajoute gratuitement loffre améliorée en plus de son service existant. Dautres ont traditionnellement facturé plus la qualité est élevée.

Il a incité Amazon à supprimer les frais supplémentaires pour son service Amazon Music HD . Il est également désormais gratuit pour les abonnés Amazon Music Unlimited.

Écrit par Rik Henderson.