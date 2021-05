Les rumeurs saccélèrent autour dApple Music Hi-Fi, un teaser révélé

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - MISE À JOUR: Apple Music a maintenant confirmé laudio sans perte pour lensemble de son catalogue de chansons sans frais supplémentaires .

Apple a taquiné une annonce à venir sur sa plate-forme Apple Music. La révélation - à une date non spécifiée - impliquera presque certainement un streaming de haute qualité sans perte. La courte vidéo, qui ne concerne que le logo Apple Music, se trouve dans lapplication Music sur Mac et iPad.

Nous nous attendons à ce que le service offre deux options, probablement à deux niveaux de prix: Lossless (ALAC jusquà 24 bits / 48 kHz) ou haute résolution sans perte (ALAC jusquà 24 bits / 192 kHz). La rumeur dit que Dolby Atmost Music sera pris en charge et que vous pouvez donc lutiliser avec les fonctionnalités audio spatiales sur AirPods Pro et AirPods Max.

9to5Mac a également trouvé de nouvelles références à la musique Lossless et Hi Res Lossless dans le code source de lapplication Web Apple Music.

Nous savions que ce nouveau service - peut-être appelé Apple Music Hi-Fi - pourrait arriver pendant un certain temps et la semaine dernière, il a été révélé que la version bêta de lapplication Android pour Apple Music contenait un code suggérant que le service était en préparation . "Les fichiers audio sans perte utiliseront beaucoup plus despace sur votre appareil" et "Le streaming sans perte consommera beaucoup plus de données" sont des avertissements qui seraient contenus dans lapplication.

Nous nous attendons également à ce quApple révèle bientôt les AirPods 3 , il semble donc logique que tout se résume à une annonce musicale soignée. Les nouveaux AirPods devraient avoir une tige plus courte et ressembler davantage aux AirPods Pro en général, mais sans les embouts en silicone et la suppression active du bruit.

Écrit par Dan Grabham.