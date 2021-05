Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple semble préparer un niveau de streaming hi-fi dApple Music, et cela pourrait même être annoncé avec les AirPods 3 .

9to5Google a examiné la dernière application bêta dApple Music pour Android et a trouvé des mentions de code daudio haute résolution. Ils mettent en garde contre la consommation de musique en streaming sans perte et son impact sur lespace de stockage et les données. "Les fichiers audio sans perte utiliseront beaucoup plus despace sur votre appareil", a déclaré une référence. Alors quun autre a déclaré: "Le streaming sans perte consommera beaucoup plus de données".

Lapplication bêta Android révèle également quApple Music pourrait avoir deux choix pour une lecture sans perte: Lossless (ALAC jusquà 24 bits / 48 kHz) ou haute résolution sans perte (ALAC jusquà 24 bits / 192 kHz). Gardez à lesprit que depuis longtemps, Apple sest engagé à utiliser des fichiers AAC de 256 kbps pour iTunes et Apple Music.

Cependant, comme ces nouvelles informations sont désormais détectables dans lapplication bêta Android dApple, on peut supposer que la musique sans perte sera bientôt activée. De plus, hier encore, un rapport non vérifié d AppleTrack affirmait que de nouveaux AirPod pourraient être annoncés aux côtés dun niveau sans perte dApple Music.

Meilleures applications iPhone 2021: le guide ultime Par Maggie Tillman · 15 Peut 2021

Noublions pas que 9to5Mac a également déclaré que des références à laudio spatial Dolby Atmos avaient récemment été trouvées dans Apple Music sur iOS. Ajoutez tout cela et Apple pourrait avoir plusieurs annonces dans sa manche. Nous vous tiendrons au courant, bien sûr, et vous apporterons les dernières nouvelles de Cupertino au fur et à mesure.

Écrit par Maggie Tillman.