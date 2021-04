Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple permet aux utilisateurs de lApp Store de trouver plus facilement ce dont ils ont besoin, en ajoutant une nouvelle fonctionnalité qui suggère des mots pour aider à affiner la recherche.

La petite mise à jour est maintenant en ligne sur les appareils iOS aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Australie après une période de test qui a vu certains utilisateurs recevoir la fonctionnalité plus tôt. Le changement signifie que, lors de la recherche, lApp Store proposera désormais une ligne de termes suggérés qui vous aideront à préciser exactement ce que vous recherchez.

Appuyez sur lun des mots suggérés pour mettre à jour la liste avec des choix plus pertinents, ce qui devrait aider à réduire la quantité de défilement nécessaire pour trouver la bonne application.

Comme vous pouvez limaginer, son utilisation est très simple. Avec notre jeu rapide, nous avons décidé dessayer de voir les termes suggérés lorsque nous avons essayé de trouver une application pour nous aider à carder notre partie de golf.

Comme le montrent les écrans ci-dessous, lApp Store suggère initialement des jeux de golf en utilisant le terme de recherche `` golf , mais suggère des mots tels que `` tracker , `` scorecard , `` swing et `` news pour aider à décomposer les choses. Lorsque nous sélectionnons scorecard dans la liste, lApp Store adapte et filtre rapidement la recherche.

Naturellement, vous pouvez toujours vous attendre à ce que les annonces fassent partie du processus de recherche, le meilleur résultat dans lApp Store visant également à sadapter à vos demandes de filtrage. Et, lors de nos tests rapides, cet emplacement a au moins suivi le modèle de la recherche affinée.

Cependant, il est tout à fait possible - comme pour toute modification des algorithmes de recherche - que la décision daffiner et daccélérer les recherches crée également de nouveaux conflits dans la façon dont Apple présente ces emplacements annoncés - dautant plus que tous les termes ne récolteront pas les mots suggérés en haut.

En tout cas, cela semble être un changement mineur mais utile pour ceux qui recherchent sur lApp Store - et vous pouvez vous attendre à ce quil atterrisse sur votre appareil de manière imminente.

