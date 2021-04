Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple met à jour son service Fitness + avec de nouveaux types dentraînement, y compris des programmes conçus pour les utilisatrices enceintes et âgées.

Le nouveau programme «Workouts for Pregnancy» propose 10 entraînements dans les catégories de force, de base et de temps de recharge dApple. Ils durent environ 10 minutes chacun et comprennent des suggestions pour modifier lexercice au fur et à mesure que la grossesse progresse. Le programme «Workouts for Older Adults» comprend huit entraînements qui nécessitent des haltères légers ou qui utilisent le poids corporel de lutilisateur pour faire de lexercice. Ils proposent également des moyens dutiliser des chaises ou des murs pour laider au besoin.

Fitness + comprend également un programme «Workouts for Beginners», qui fonctionne même pour les utilisateurs qui reprennent lexercice après une longue pause. Il comprend des cours de yoga à faible impact, de HIIT et de force. Enfin, le service à 9,99 $ par mois ajoute un nouvel épisode «Time to Walk» sur le thème du Jour de la Terre et mettant en vedette Jane Fonda.

«Avec plus doptions pour commencer et rester actif et en bonne santé pendant la grossesse ainsi quà tout âge ou niveau de forme physique, nous espérons que davantage de personnes seront inspirées pour continuer à bouger avec notre incroyable équipe dentraîneurs passionnés», a déclaré Jay Blahnik, Apple. directeur principal des technologies de fitness, dans un communiqué de presse .

Workouts for Pregnancy, Workouts for Older Adults et Workouts for Beginners, et lépisode Jane Fonda Time to Walk sera lancé le 19 avril 2021.

Écrit par Maggie Tillman.