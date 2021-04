Maintenant ajouté à lapplication Apple TV avec une intégration complète

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lapplication TV dApple - disponible pour iPhone, iPad, Apple TV et plusieurs autres appareils - prend désormais en charge Now (anciennement Now TV).

L application Apple TV permet déjà aux utilisateurs de rechercher dans une gamme de services de streaming, notamment Amazon Prime Video, BBC iPlayer, ITV Hub et le propre service TV + d Apple. Lintégration Now signifie que les utilisateurs pourront utiliser lapplication Apple TV pour rechercher des programmes sur la plate-forme et les ajouter à la fonction Up Next de lapplication Apple TV, vous aidant ainsi à garder une trace de tout ce que vous voulez regarder ou regardez. sur toutes les différentes plates-formes de streaming.

Tout comme avec les autres services de streaming de lapplication Apple TV - si vous cliquez sur Lire une émission ou un film Now, vous serez redirigé hors de lapplication Apple TV et dans lapplication Now pour le diffuser.

Tout le contenu Now apparaîtra dans les différentes sections de lapplication Apple TV, permettant aux utilisateurs de voir facilement ce que chaque plate-forme offre, ainsi que de rechercher un programme ou un film et de savoir où vous pouvez le regarder, comme Greys Anatomy . Malheureusement, Netflix nest actuellement pas un partenaire, vous ne voyez donc pas les émissions et les films disponibles sur Netflix.

Pocket-lint plante 1 000 arbres supplémentaires avec Resideo Par Stuart Miles · 15 Avril 2021

Lintégration Now signifie que longlet Films de lapplication Apple TV affichera désormais les films de loffre Now, tandis que des émissions telles que The Flight Attendant et Your Honor apparaîtront également sous Émissions de télévision, par exemple. Il existe également une section Now dédiée, vous permettant de voir toutes les émissions et tous les films disponibles en streaming à partir de Now, si vous avez un abonnement.

Vous pouvez en savoir plus sur lapplication Apple TV et son fonctionnement dans notre fonction distincte , ainsi que sur la façon de lutiliser sur iPhone, iPad et iPod Touch .

Écrit par Britta O'Boyle.