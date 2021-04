Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lapplication iMessage dApple na jamais été disponible sur le système dexploitation mobile de Google, et selon les dépositions et les e-mails des employés et des dirigeants dApple, il y a une raison claire à cela: Apple pense apparemment que cest lune des raisons pour lesquelles les gens nabandonnent pas iOS pour Android. .

Dans les dépôts judiciaires dEpic Games , dans le cadre de son litige avec Apple , Epic a fait valoir quApple verrouille les clients dans son écosystème dappareils et quelle utilise iMessage pour le faire. Pour étayer son argument, Epic a cité les écrits de trois hauts dirigeants de Cupertino: Eddy Cue, vice-président senior des logiciels et services Internet dApple; Craig Federighi, vice-président senior de lingénierie logicielle dApple; et Phil Schiller, Apple Fellow.

«La [raison] n ° 1 la plus difficile de quitter lapplication de lunivers Apple est iMessage ... iMessage équivaut à un verrouillage sérieux», a déclaré un ancien employé dApple anonyme dans un e-mail datant de 2016, auquel Schiller a répondu: «Déménagement iMessage vers Android nous fera plus de mal que de nous aider, cet e-mail illustre pourquoi ".

Pendant ce temps, Federighi a déclaré un jour: «iMessage sur Android servirait simplement à supprimer [un] obstacle pour les familles iPhone donnant à leurs enfants des téléphones Android».

Selon le dépôt dEpic, Eddy Cue a même admis quApple "aurait pu faire une version [diMessage] sur Android qui fonctionnait avec iOS" afin que "les utilisateurs des deux plates-formes auraient pu échanger des messages de manière transparente". Cependant, cela ne sest jamais produit, car iMessage est toujours uniquement iOS.

Epic continue de faire valoir que des services tels que FaceTime exaspèrent également lécosystème verrouillé quApple a créé au fil des ans.

Écrit par Maggie Tillman.