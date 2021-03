Apple Maps montre maintenant les lieux de vaccination COVID-19 aux États-Unis

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple permet aux gens de localiser plus facilement les sites de vaccination contre le COVID-19 et dobtenir des rendez-vous pour les vaccins aux États-Unis.

Apple Maps propose désormais des emplacements de vaccins regroupés à partir de VaccineFinder, géré par lhôpital pour enfants de Boston. Grâce à une mise à jour, les utilisateurs dApple peuvent rechercher les sites de vaccination à proximité en utilisant Apple Maps ou en demandant à Siri («Où puis-je me faire vacciner contre le COVID?»).

Plus de 20 000 emplacements sont disponibles dans Apple Maps au lancement, et dautres sites seront ajoutés dans les semaines à venir. Chaque liste demplacement de vaccin dans Apple Maps contient les heures douverture et les coordonnées du site, y compris un lien vers le site Web du fournisseur pour prendre rendez-vous.

Gardez à lesprit que Facebook prévoit également dajouter des informations VaccineFinder à son centre dinformation COVID , dans le but daider ses utilisateurs à se faire vacciner et à trouver des liens qui les aideront à prendre des rendez-vous pour la vaccination. Le centre dinformation COVID arrive également sur Instagram.

Pendant ce temps, le président Joe R. Biden a récemment annoncé lors dun discours télévisé que le gouvernement fédéral américain prévoyait de lancer son propre site Web de recherche de vaccins le ou avant le 1er mai 2020 - cest le même jour que tous les adultes aux États-Unis seront éligibles au COVID- 19 vaccin.

On ne sait pas si Apple prévoit dajouter des sites de vaccination pour des pays autres que les États-Unis, mais lannée dernière, Apple Maps a ajouté des sites de test COVID-19 aux États-Unis, ainsi quen Australie, au Canada, en France, en Allemagne, au Japon, aux Pays-Bas, en Nouvelle-Zélande, Portugal, Singapour, Taïwan et Thaïlande.

Écrit par Maggie Tillman.