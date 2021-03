Comment transférer des listes de lecture Apple Music vers Spotify

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il arrive souvent un moment où vous cherchez à changer de fournisseur de musique. Que ce soit parce que vous en avez découvert une avec les fonctionnalités que vous souhaitez vraiment, ou que vous souhaitez profiter dune offre promotionnelle. Le seul problème est demporter vos listes de lecture et vos albums avec vous.

Heureusement, il existe en fait une application pour cela. Donc, si vous cherchez à passer dApple Music à Spotify, par exemple, vous pouvez le faire. Regardez la vidéo ci-dessous pour savoir comment, ou suivez notre guide écrit ci-dessous si cest plus facile:

Télécharger SongShift pour iPhone

Ouvrez lappli

Sélectionnez vos sources (dans ce cas: Apple Music et Spotify)

Connectez-vous à Apple Music et Spotify pour associer de la musique

Autoriser laccès aux bibliothèques lorsque cela est nécessaire

La méthode de transfert la plus simple implique une application gratuite appelée SongShift. Il est disponible sur lApp Store pour iPhone , alors assurez-vous de le télécharger. Il existe également des applications similaires sur le Play Store pour Android, comme `` FreeYourmusic , par exemple.

La première étape après le téléchargement de SongShift consiste à ouvrir lapplication et à configurer vos services musicaux. Il prend en charge de nombreux services différents, notamment Tidal, YouTube Music et Pandora. Pour les besoins de ce didacticiel, nous choisissons Apple Music et Spotify. Chacun deux vous demandera dautoriser certaines autorisations et de vous connecter aux comptes.

Appuyez sur le + pour démarrer un nouveau transfert

Sélectionnez les listes de lecture Apple Music comme source

Sur lécran suivant, activez `` Plusieurs listes de lecture

Sélectionnez maintenant toutes les listes de lecture que vous souhaitez transférer

Appuyez sur «Terminé»

Choisissez Spotify et `` Nouvelle liste de lecture comme destination

Appuyez sur "Continuer"

Appuyez sur "Jai terminé"

Attendez la fin du traitement et confirmez les correspondances

Une fois que vous avez lié vos sources, appuyez sur licône «+» en haut pour démarrer un nouveau Shift, puis choisissez votre source. Pour ce guide, cest Apple Music. Appuyez sur `` Playlists , puis vous pouvez en faire une à la fois, ou vous pouvez activer le commutateur de plusieurs listes de lecture.

Létape suivante consiste à choisir les listes de lecture à transférer. Il convient de noter quavec notre Apple Music, certains dentre eux ont montré 0 chanson, mais une fois que nous les avons sélectionnés pour les transférer, nous avons découvert toutes les chansons, les ont associées et les ont traitées.

Selon le nombre de listes de lecture que vous avez, la correspondance et la génération de vos nouvelles listes de lecture peuvent prendre un peu de temps, mais une fois la correspondance effectuée, vous constaterez souvent quil ne trouve pas quelques chansons et vous pouvez choisir dignorer le correspondre ou essayer de le trouver manuellement à la place. Sinon, le service fonctionne vraiment bien.

La seule liste de lecture sur laquelle nous avons échoué était lune des plus grandes avec près de 1000 chansons. Il a semblé abandonner après 500 chansons.

Bien sûr, si vous souhaitez le faire dans lautre sens et déplacer de la musique de Spotify vers Apple, vous pouvez le faire. Cest le même processus, mais vous choisissez Spotify comme source et Apple comme destination.

Écrit par Cam Bunton.