(Pocket-lint) - Apple introduit des rapports sur les accidents, les dangers et les contrôles de vitesse en crowdsourcing dans Apple Maps . La fonctionnalité, repérée par les utilisateurs testant la version bêta diOS 14.5 , nous rappelle des fonctionnalités similaires trouvées dans Waze et Google Maps.

La fonction de rapport utilisateur dApple vous permet, à vous ou à un passager, dappuyer sur un nouveau bouton Signaler dans le bac inférieur pour signaler un incident ou un danger. Ou, vous pouvez le faire via Siri, comme en disant «Hey Siri, il y a un accident» ou «il y a un speed trap ici».

MacRumors a également partagé des captures décran de la fonctionnalité fonctionnant dans la version CarPlay dApple Maps.

Gardez à lesprit que Waze propose des rapports sur les utilisateurs depuis des années. Il est également disponible dans Google Maps depuis 2019. Le rendu dApple est donc un peu tardif et semble même moins approfondi que ce que propose actuellement la concurrence.

Pourtant, cest agréable de voir que ça arrive.

Plus tôt en février, Apple a publié la première version bêta diOS 14.5 et iPadOS 14.5 iOS et macOS pour que les développeurs les testent. Une fois le logiciel validé, Apple corrigera idéalement les bogues et publiera officiellement le logiciel au public. Cela pourrait arriver en quelques semaines. Pour en savoir plus sur certaines des fonctionnalités les plus importantes de la mise à jour, consultez notre guide.

Écrit par Maggie Tillman.