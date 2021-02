Apple Fitness + pourrait être une excellente solution dentraînement, mais il manque ces 10 fonctionnalités clés

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple Fitness + a rejoint la pléthore dapplications de fitness à domicile en décembre 2020, rivalisant avec Fiit, Peloton et même des entraîneurs individuels comme Joe Wicks et Bradley Simmonds.

Le service dabonnement propose un certain nombre dentraînements de style studio, sur plusieurs types dactivités, bien que contrairement à dautres, il a été conçu autour de lApple Watch .

Bien quil offre de bonnes bases, il manque de fonctionnalités par rapport à ses concurrents. Voici ce que nous pensons manquer et lempêcher de grandir.

Apple Fitness + vous permet de sélectionner un type dentraînement: HIIT, Yoga, Core, Strength, Treadmill, Cycling, Rowing, Dance ou Mindful Cooldown. Il vous permet ensuite de filtrer le formateur, lheure et la musique. Vous pouvez tout faire, tout ou rien.

Et si vous pouviez filtrer par la zone du corps sur laquelle vous souhaitez vous concentrer, comme vous pouvez le faire sur Fiit ? Certains jours, nous voulons faire une séance de HIIT bas du corps par exemple, dautres jours un étirement du haut du corps. Nous aimerions voir la possibilité de filtrer par zone ou partie du corps cible. Il y a des jours où nous ne voulons pas saccroupir.

Il ny a pas de programmes dentraînement ni de défis au sein dApple Fitness + qui vous ramènent jour après jour. Rien pour vous empêcher de faire un entraînement Fiit un jour, Joe Wicks un autre, plutôt que tous les entraînements Apple Fitness +.

Des programmes ou des défis de formation changeraient cela. Apple relève le défi des récompenses mensuelles pour Apple Watch , comme effectuer 20 séances dentraînement en février pour gagner le prix de février, alors pourquoi ne pas relever un défi comme 15 sessions HIIT sur Fitness + ce mois-ci et obtenir un badge Award pour cela aussi?

Ou avez-vous un plan de yoga de deux semaines, ou un défi de base dun mois comme Joe Wicks le fait actuellement pour février 2021?

Cette fonction fait suite au plan de formation et à la fonction de défis. Lapplication des concurrents, Fiit, gardera un œil sur le nombre de jours et de semaines consécutifs que vous vous entraînez à lutiliser, vous en informant et vous incitant à en faire plus.

Nous aimerions voir quelque chose de similaire sur Fitness +. Il peut y avoir des jours où faire de lexercice est vraiment la dernière chose qui vous plaît, mais les stries deviennent un jeu, comme la fermeture de ces anneaux Apple Watch. Nous ne savons pas pour vous, mais nous naimons pas briser notre flux lorsque nous sommes sur une lancée.

Meilleures applications Android 2021: le guide ultime Par Maggie Tillman · 4 Février 2021

Fitness + est un seul onglet dans lapplication Fitness, donc bien que vous puissiez faire défiler vers le bas et obtenir différentes sections, comme les nouveaux entraînements cette semaine, il ny a pas dautres onglets dans la section Fitness + pour parcourir. Pour voir vos entraînements terminés, vous devez aller dans longlet Résumé et en dehors de Fitness +.

Nous aimerions voir une section statistiques et une section historique des entraînements quelque part. Lendroit le plus logique serait votre image dans le coin supérieur droit de longlet Fitness +. Pour le moment, cela vous donne simplement des options de cartes-cadeaux, votre nom et votre adresse e-mail.

Au lieu de cela, nous aimerions voir une liste des entraînements que vous avez effectués ici, le nombre total dentraînements, le nombre total de calories que vous avez brûlées pendant les entraînements Fitness +, la fréquence cardiaque moyenne tout au long des entraînements, le nombre de types dentraînement que vous avez effectués. , par exemple. De nombreuses options pourraient rendre la section de profil beaucoup plus excitante.

Avez-vous déjà commencé une séance dentraînement, en êtes-vous à la moitié et vous lavez absolument détesté? Peut-être que le formateur était trop enthousiaste pour vous, ou il nexplique pas les choses de la manière que vous aimez. Ou vous naimez tout simplement pas le style.

Nous aimerions avoir la possibilité de donner votre avis sur les entraînements Fitness + que nous faisons lorsque nous les avons terminés. Pas pour que nous puissions être méchants à propos des entraîneurs, mais nous savons donc sil faut éviter ce style, cet entraînement ou cet entraîneur à lavenir et la section Plus de ce que vous faites est ajustée en conséquence. Fiit demande une évaluation de lentraînement, suivie dune note de lentraîneur et de la musique, entre autres, et nous aimerions voir quelque chose de similaire sur Fitness +.

Il y a déjà pas mal dentraîneurs sur Fitness + - 21 pour être précis - mais il pourrait y en avoir beaucoup plus. Si vous choisissez HIIT ou Yoga par exemple, il ny a que trois formateurs disponibles. Heureusement, Strength en a six, mais nous pensons que certains domaines sont plus faibles et quil y a certainement de la place pour lexpansion.

Nous aimerions voir plus de formateurs ajoutés pour plus de variété. Nous aimons Jamie-Ray, mais nous ne voulons probablement pas faire nos cinq entraînements hebdomadaires avec lui.

Les entraînements à la demande sont excellents. Il y a beaucoup à dire pour faire une séance dentraînement de 20 minutes avant le déjeuner dans votre salon et pouvoir simplement appuyer sur jouer et le faire, quelle que soit lheure. Cela laisse très peu de place aux excuses et si vous êtes comme nous, cest une bonne chose.

Il y a cependant quelque chose à propos des entraînements en direct. Peut-être la responsabilité ou le fait dêtre prêt pendant un certain temps et de savoir que dautres personnes le font simultanément avec vous. Nous aimerions donc voir des entraînements en direct sur Fitness + à un moment donné, de préférence avec un classement avec une certaine description également.

La barre de gravure vous montre comment vous vous en sortez par rapport à ce que dautres personnes ont déjà fait sur cet entraînement, mais il y aurait une motivation supplémentaire à avoir un classement en direct, nest-ce pas?

Apple propose une fonctionnalité appelée Time to Walk within Fitness +, qui est essentiellement un entraînement audio avec une combinaison de conversation dune célébrité spécifique, comme Shawn Medes, et de musique par épisode. Ensuite, il y a les entraînements sur tapis roulant en tant que fonction distincte.

Nous aimerions voir une forme de course Time to Walk qui incorpore ce qui est offert dans les entraînements sur tapis roulant, mais uniquement laudio afin que vous puissiez lutiliser pour une course à lextérieur.

Fitness + est conçu autour de lApple Watch, ce qui lui confère un avantage sur ses concurrents en ce sens quil connaît lappareil que les gens utilisent. Pendant un entraînement, vous pouvez voir vos anneaux, ainsi que votre fréquence cardiaque et la barre de brûlure si vous avez choisi de la garder visible.

À la fin dun entraînement, les données collectées vont dans la section Résumé de lapplication Fitness, et non dans longlet Fitness +. Vous pouvez ensuite appuyer sur lentraînement individuel pour voir plus dinformations, mais bien quil vous présente les calories actives et totales, votre fréquence cardiaque moyenne, un graphique de fréquence cardiaque et un graphique de récupération de fréquence cardiaque, il ny a rien pour vous dire si vous effectivement travaillé assez dur.

Nous ne sommes pas des débutants, nous savons donc que notre fréquence cardiaque doit vraiment être supérieure à 140 bpm pour que nous soyons considérés comme travaillant, mais il y a des débutants qui pourraient avoir besoin de plus de conseils. Apple pourrait demander plus dinformations (il pourrait déjà les avoir si vous les mettez dans lapplication Santé), telles que votre taille et votre poids comme les Fitbits et Garmins de ce monde, nous aimerions donc voir une extension des données, par exemple les zones de fréquence cardiaque.

Maintenant, celui-ci est hautement improbable, mais nous avons pensé lajouter de toute façon. Fitness + ne deviendra probablement pas compatible avec Chromecast , Amazon TV ou Sky Q comme Fiit pour vous permettre de le diffuser sur votre téléviseur de cette façon, mais nous ne pouvons que rêver, hein?

Actuellement, bien que cela change bientôt, le seul moyen d obtenir Fitness + sur votre grand écran est de disposer dune Apple TV 4K ou dune Apple TV HD exécutant la dernière version de tvOS. La mise à jour logicielle iOS 14.5 - en version bêta pour le moment - ajoutera la prise en charge des téléviseurs compatibles AirPlay 2 , ce qui facilitera un peu les choses, bien que les mesures napparaissent pas. AirPlay est mieux que rien, car il est vraiment beaucoup plus facile de voir un entraînement sur votre téléviseur que sur votre iPhone ou votre iPad, mais nous aimerions voir une prise en charge plus large de la diffusion à lavenir.

Écrit par Britta O'Boyle.