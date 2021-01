Tim Cook dApple attaque Facebook dans une attaque à peine voilée

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le chef dApple, Tim Cook, a pris un coup de feu sur Facebook et dautres réseaux sociaux, les qualifiant de «fournisseurs de fausses nouvelles et colporteurs de division» lors dun discours préparé, passionné et clairement réfléchi.

Cook a fait ces remarques lors dune rare mais courte apparition publique (enfin, sur YouTube) pour marquer louverture de la conférence annuelle sur les ordinateurs, la vie privée et la protection des données (CPDP) lors de la Journée mondiale de la confidentialité.

Responsable dAlexa et des appareils dAmazon: nous prenons la confidentialité très au sérieux

Bien que Cook nait pas mentionné Facebook par son nom, il est assez clair qui était la cible centrale de son discours. «Nous sommes ici aujourdhui parce que le chemin de moindre résistance est rarement le chemin de la sagesse», a-t-il déclaré.

«Si une entreprise repose sur des utilisateurs trompeurs, sur lexploitation des données, sur des choix qui ne sont pas du tout des choix, elle ne mérite pas nos éloges, elle mérite une réforme.

«Nous ne devons pas détourner le regard de la situation dans son ensemble et des théories de la désinformation et du complot plus effrénées, alimentées par des algorithmes, nous ne pouvons plus fermer les yeux sur une théorie de la technologie [selon laquelle] tout engagement est un bon engagement, plus cest long, mieux cest. Et nous pouvons tous aller collecter autant de données que possible.

«Trop de gens se posent encore la question avec laquelle pouvons-nous nous en sortir quand ils doivent se demander« quelles sont les conséquences? Quelles sont les conséquences de la priorisation des théories du complot et de la violence? Quelles sont les conséquences du contenu non seulement tolérant, mais gratifiant, qui mine la confiance du public dans les vaccinations qui sauvent des vies?

«Quelles sont les conséquences de voir des milliers dutilisateurs rejoindre des groupes extrémistes, puis de perpétuer un algorithme qui en recommande encore plus. Il est grand temps darrêter de prétendre que cette approche na pas de coût. De polarisation, de confiance perdue et oui, de violence.

«Le fait est quun écosystème interconnecté dentreprises, de courtiers en données, de fournisseurs de fausses nouvelles et de colporteurs de division, de traqueurs et de colporteurs cherchant simplement à gagner de largent rapidement est plus présent dans nos vies quil ne la jamais été.

Ces remarques interviennent un jour après que Mark Zuckerberg de Facebook a profité de lappel des résultats de Facebook dhier pour appeler Apple par son nom en raison de ses restrictions de confidentialité accrues pour les applications sous iOS 14. Zuckerberg a déclaré: «Apple a tout intérêt à utiliser sa position dominante sur la plateforme interférer avec le fonctionnement de nos applications et autres applications, ce quils font régulièrement pour préférer les leurs…

«Apple peut dire quils font cela pour aider les gens, mais les mesures suivent clairement leurs intérêts concurrentiels.

"Je pense que cette dynamique est importante pour que les gens comprennent parce que nous et dautres allons être confrontés à cela dans un avenir prévisible."

Cook est apparu à la conférence du CPDP en partie à cause de ses liens personnels avec le défunt responsable européen de la protection des données Giovanni Buttarelli, quil a mentionné dans ses remarques. Buttarelli a été la force motrice du règlement général de lUE sur la protection des Daa (RGPD).

Écrit par Dan Grabham.