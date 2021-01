La fonctionnalité Time to Walk dApple est désormais disponible sur Fitness + pour les utilisateurs de Watch

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a lancé une nouvelle fonctionnalité pour les abonnés Fitness + qui les encourage à faire des balades saines.

Time to Walk fonctionne avec l Apple Watch et une paire découteurs Bluetooth, tels que les AirPods . Il comprend quatre épisodes dhistoires personnelles, de photos et de musique, animés par des célébrités et chronométrés pour vous accompagner dans une marche décente.

Dolly Parton réfléchit sur sa carrière et ses débuts; Draymond Green de léquipe NDA Golden State Warriors parle de ses succès; Shawn Mendes explique ses philosophies personnelles et créatives; et Orange est la nouvelle star noire Uzo Aduba parle de sa foi et de ses relations.

Chaque conversation vise à vous éclaircir la tête et aux bienfaits de la marche.

Au cours des histoires, des photos apparaîtront sur le visage de votre Apple Watch pour accompagner le sujet. Les bandes sonores feront également partie de lexpérience.

Les quatre premiers épisodes de Time to Walk sont désormais disponibles pour les abonnés Fitness +, tandis que de nouveaux épisodes de célébrités supplémentaires seront ajoutés, un apparaissant chaque lundi jusquà la fin avril.

Fitness + coûte 9,99 $ / 9,99 £ par mois ou 79,99 $ / 79,99 £ pour un an dabonnement. Il fait également partie du plan Apple One Premier, qui comprend Apple TV +, Apple Music, Apple Arcade, Apple News + et 2 To de stockage iCloud pour 29,95 $ / 29,95 £ par mois.

