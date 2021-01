Les podcasts Apple sont-ils sur le point dobtenir un service supplémentaire payant?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple voit son avenir dans les deux appareils et les services qui les accompagnent. Cela est clair depuis un certain temps maintenant et, ce qui est également devenu clair au cours des deux dernières années, cest quApple souhaite lancer des versions payantes de services existants comme Apple News + .

Les dernières informations ressuscitent la rumeur selon laquelle nous verrons une extension de son service Apple Podcasts, probablement appelée Apple Podcasts +. Cela est sûrement en préparation depuis un certain temps - des rumeurs le suggéraient certainement dès 2019 - et à ce stade, il semblait certainement que lintention du service était dinvestir dans des podcasts originaux de la même manière que Spotify la fait.

Apple domine toujours le marché du podcast, mais Spotify na pas caché son intention de développer des podcasts et a investi beaucoup dargent dans des contenus originaux et exclusifs tels que Joe Rogan et le podcast Michelle Obama qui semblent avoir porté leurs fruits . Certes, on a limpression que Spotify a un élan sur le marché car il offre désormais aux podcasteurs un ensemble complet de services pour gérer et promouvoir leurs podcasts. Et grâce à sa promotion - très ennuyeuse dans notre esprit - de podcasts sur lécran daccueil, cest bon pour la découvrabilité.

Le paysage a légèrement changé ces derniers mois, car tout service Podcasts + serait presque certainement inclus dans le service dabonnement complet Apple One dApple qui comprend Fitness + et News +, entre autres services.

Écrit par Dan Grabham.