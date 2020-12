Les iPhones plus anciens pourront désormais fonctionner avec les notifications dexposition et le suivi des contacts

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a mis à jour les précédents iPhones pour quils fonctionnent avec les applications de suivi des contacts - bien que les applications qui utilisent le système Apple-Google devront être mises à jour pour être compatibles avec la mise à jour du système dexploitation.

La mise à jour vers iOS 12.5 signifie que les téléphones des séries iPhone 5 et iPhone 6 pourront utiliser des applications de traçage de contrat - bien que, comme nous lavons dit, les applications elles-mêmes doivent être retravaillées. La BBC suggère que de nouvelles versions des applications pour le NHS en Angleterre et au Pays de Galles, en Écosse et en Irlande du Nord devraient voir le jour en janvier, mais ce nest pas confirmé.

Au lancement, les applications ont été largement blâmées pour le manque de compatibilité avec les téléphones plus anciens, mais ce ne sont pas réellement les applications qui étaient en faute, car la décision de ne pas prendre en charge les anciens appareils était due à la technologie sous-jacente développée par Apple et Google. dans un partenariat unique .

Apple et Google appellent leur système de recherche de contacts COVID-19 Exposure Notifications, essentiellement parce que les propriétaires dappareils iPhone et Android peuvent recevoir des notifications pour savoir sils ont été exposés à des personnes diagnostiquées avec COVID-19.

Apple met rarement à jour iOS pour les appareils plus anciens, mais il publie des mises à jour de sécurité occasionnelles et, en effet, avec iOS 12.5, les notes de publication indiquent que "cette version fournit également des mises à jour de sécurité et est recommandée pour tous les utilisateurs".

Écrit par Dan Grabham.