Apple Music célèbre le 250e anniversaire de Beethoven avec David Hockney et plus

(Pocket-lint) - Apple Music propose toute une gamme de contenus pour célébrer le 250e anniversaire de Beethoven. Outre de la musique, des listes de lecture et des informations exclusives, le service de musique sest associé à lartiste renommé David Hockney pour créer les œuvres dart exclusives ci-dessus. Et, oui, être un partenariat avec Apple signifie quil a été créé sur un iPad Pro avec Apple Pencil.

Vous pouvez voir un timelapse de la façon dont Hockney a créé limage sur cette page Apple Music , où vous pouvez voir tout le contenu autour de lanniversaire.

Hockney a déclaré: «Jai toujours été un admirateur du travail de Beethoven, cest pourquoi jai choisi de faire ce projet. Le tableau iPad sappelle« Beethoven après sa première symphonie »quil a publié en 1800 à lâge de 30 ans. son anniversaire en le capturant à ce moment très important de lhistoire de la musique. "

Les éditeurs dApple Music ont sélectionné les meilleurs enregistrements des symphonies et concertos de Beethoven aux sonates et trios pour piano, quatuors à cordes et musique de chambre pour créer un nouvel ensemble de listes de lecture contenant le répertoire complet de Beethoven.

Le compositeur Max Richter explore également limpact et la brillance de Beethoven dans un court-métrage et linvité organise une liste de lecture intitulée The Beethoven Effect. Richter se tourne également vers Beethoven pour un nouveau morceau, nommé Andante Loops .

Vous pouvez également en apprendre davantage sur les symphonies de Beethoven - Sir John Eliot Gardiner explore leur génie et leur impact en vidéo - vous verrez également lOrchestre Révolutionnaire et Romantique de Gardiner répéter les pièces. De plus, il y a beaucoup dautres nouveaux contenus, y compris Ode to Joy arrangé pour piano solo par Igor Levit.

Écrit par Dan Grabham.