Apple macOS Big Sur prêt à être installé le 12 novembre

(Pocket-lint) - Apple a confirmé quil déploierait sa dernière mise à jour macOS, macOS Big Sur , le jeudi 12 novembre, non seulement pour les utilisateurs actuels de MacBook et Mac, mais aussi à temps pour trois nouveaux modèles de Mac équipés du nouveau processeur M1 dApple. vente le 17 novembre.

Le nouveau système dexploitation va inaugurer un certain nombre de nouveaux changements, notamment loptimisation du nouveau processeur Apple M1 annoncé lors de son événement "Encore une chose" le 10 novembre.

Ce nest pas seulement pour ceux qui cherchent à acheter les Mac nouvellement annoncés.

Le nouveau système dexploitation, annoncé pour la première fois en juin à la WWDC, a été principalement conçu pour les Mac Intel et apportera un certain nombre de nouvelles fonctionnalités aux Mac et aux MacBook .

Ceux-ci incluent de nouvelles modifications de conception qui laligneront encore plus sur les systèmes dexploitation iPad et iOS en termes de conception et dapproche, ainsi que de nouvelles capacités de messagerie améliorées et une version plus rapide de Safari.

Laccent est également mis davantage sur la confidentialité et une meilleure surveillance des mots de passe.

Et pour ceux qui utiliseront Big Sur sur les nouveaux MacBook Air , MacBook Pro et Mac mini , il y aura également un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, y compris la possibilité dexécuter des applications iOS et iPadOS pour la première fois, un réveil instantané du sommeil , et la promesse dune expérience de navigation Safari encore plus rapide.

Les utilisateurs dApple M1 pourront également exécuter lapplication Universal en mode natif sur le système et utiliser la technologie Rosetta 2 dApple qui permettra aux logiciels qui ne peuvent fonctionner que sur des machines équipées de processeurs Intel sur la nouvelle architecture.

La nouvelle mise à jour sera gratuite.

Écrit par Stuart Miles.