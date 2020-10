Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le pack de services Apple pour Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade, Apple News + et Fitness + sera lancé le 30 octobre 2020.

Le directeur financier de la société Cupertino, Luca Maestri, a déclaré à Bloomberg quApple One sera enfin mis en ligne à la fin du mois avec trois niveaux de forfait différents: individuel, familial et Premier. Apple a annoncé pour la première fois Apple One lors de son événement de septembre 2020.

Tous les nouveaux abonnés Apple One bénéficient de 30 jours gratuits. Voici combien coûtera chaque niveau Apple One au lancement:

Individuel: vous obtenez Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade et 50 Go de stockage iCloud pour 14,95 £ / 14,95 $ par mois.

vous obtenez Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade et 50 Go de stockage iCloud pour 14,95 £ / 14,95 $ par mois. Famille: jusquà six membres de votre famille bénéficient dApple Music, dApple TV + et dApple Arcade, et de 200 Go diCloud pour 14,95 £ / 19,95 $ par mois.

jusquà six membres de votre famille bénéficient dApple Music, dApple TV + et dApple Arcade, et de 200 Go diCloud pour 14,95 £ / 19,95 $ par mois. Premier: Inclut tous les autres avantages, mais augmente le stockage iCloud à 2 To par mois et ajoute des abonnements au service de magazines et de journaux News + et au nouveau service Fitness + pour 29,95 £ / 29,95 $ par mois.

Fitness + na pas de date de lancement ferme, mais Maestri a déclaré à Bloomberg que lapplication serait lancée aux États-Unis "ce trimestre", ou dici la fin de lannée, avec une formation pour le yoga, le cyclisme, la course à pied, les exercices de musculation et dautres types de entraînements. Cela coûtera 9,99 $ par mois sil nest pas fourni avec Apple One.

Maestri a annoncé la nouvelle dApple One peu de temps après quApple ait publié ses résultats du quatrième trimestre, où le PDG Tim Cook a déclaré que la société avait «clôturé un exercice défini par linnovation face à ladversité avec un record du trimestre de septembre, mené par des records de tous les temps pour Mac et services ".

Écrit par Maggie Tillman.