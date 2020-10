Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Parmi les nombreux ajustements de caméra quApple a apportés à la formule de l iPhone 12 Pro figurait un changement dans le répertoire denregistrement vidéo quil propose. Le 12 Pro peut enregistrer des vidéos avec Dolby Vision HDR jusquà 60 FPS, offrant des couleurs riches et un contraste profond.

Cest une nouvelle frontière pour la vidéo iPhone, quelle que soit sa niche, cest pourquoi Apple a déployé une mise à jour pour sa principale application dédition, iMovie sur iOS, pour lui permettre de traiter et de modifier le nouveau format de vidéo pour ceux qui lutilisent.

Vous pourrez également modifier le contenu HDR sur lapplication quel que soit liPhone que vous utilisez réellement, à condition quil sagisse dun iPhone 8 Plus ou plus récent, et cela fonctionnera également bien sur un tas diPad du dernier. quelques années.

Le changement rend également le partage un peu plus approfondi à partir diMovie, vous permettant de choisir la qualité de votre clip et sa fréquence dimages, au cas où vous voudriez envoyer une version compressée, moins haute résolution pour la vitesse ou pour toute autre raison.

Cest un petit ajustement, mais nécessaire car Apple adopte la nouvelle technologie apportée à liPhone 12 Pro, et il sera intéressant de voir comment les vidéastes et les passionnés adopteront les nouvelles options dont ils disposeront dans leur smartphone.

Écrit par Max Freeman-Mills.