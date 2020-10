Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple veut apparemment devenir le prochain MTV ou YouTube. Il a annoncé Apple Music TV , ce qui est exactement ce que vous pensez: une chaîne de vidéoclips. Mais vous y accédez depuis lapplication Apple Music ou lapplication Apple TV.

Apple Music TV est différent d Apple Music 1 (anciennement Beats 1). Alors quApple Music TV est un flux en direct gratuit, organisé 24h / 24, de clips musicaux populaires, Apple Music 1 est une station de radio musicale 24h / 24 et 7j / 7 appartenant à Apple. Apple Music 1 diffuse un mélange de musique pop, rap et indépendante, nous pensons donc quApple Music TV diffusera à peu près la même chose. Encore une fois, les deux sont accessibles via lapplication Apple Music.

La chaîne de vidéoclips dApple diffusera de nouvelles vidéos à midi HE tous les vendredis. Les premiers à débarquer le 23 octobre sont le «777» de Joji et le «Gorgeous» de Saint Jhn. Apple Music TV hébergera également du contenu original Apple Music, des concerts aux interviews. Le 22 octobre, par exemple, Bruce Springsteen apparaîtra pour promouvoir son prochain album, Letter to You, via des vidéoclips, une diffusion en direct et une interview de Zane Lowe.

Apple Music TV est uniquement disponible pour les résidents américains au moment du lancement.

Pour en savoir plus sur Apple Music et son fonctionnement, consultez le guide détaillé de Pocket-lint sur le service de streaming musical ici.

Écrit par Maggie Tillman.