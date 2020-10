Apple Maps fait lobjet dune mise à niveau importante pour le Royaume-Uni et lIrlande

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a massivement mis à jour Apple Maps au Royaume-Uni et en Irlande.

Les mises à jour - disponibles sur iPhone, iPad, Mac et Apple Watch - incluent une meilleure couverture routière, une navigation améliorée pour les véhicules et les piétons et de nouvelles directions à vélo.

Apple Maps a été bien décrié dans le passé , mais lexpérience est bien meilleure ces jours-ci et la localisation est maintenant excellente.

Lapplication vous donnera désormais également des vues plus complètes des routes, des bâtiments, des parcs, des aéroports et plus encore.

Apple dit quil a maintenant plus de 200 pays couverts dans Maps et fait un grand jeu de la confidentialité de lexpérience Maps - contrairement à Google Maps, il ne sauvegarde pas un historique complet de vos emplacements comme la chronologie de Google Maps .

En plus des images au niveau de la rue, Look Around vous permet également de découvrir les grandes villes en 3D - au Royaume-Uni, cela signifie Londres, Édimbourg et Dublin avec plus à venir.

De plus, Guides est une nouvelle façon de découvrir des endroits intéressants à visiter dans les villes, créée par des organisations telles que Time Out, Lonely Planet et le Evening Standard.

«Nous sommes ravis de proposer la nouvelle carte à nos utilisateurs au Royaume-Uni et en Irlande», a déclaré Eddy Cue, vice-président senior des logiciels et services Internet dApple.

«Nous avons reconstruit la carte à partir de zéro, avec une meilleure navigation, des détails plus riches, des informations plus précises sur les lieux et des fonctionnalités incroyables telles que Look Around, des itinéraires à vélo et des guides sélectionnés à partir de ressources fiables.

Écrit par Dan Grabham.