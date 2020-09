Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lannonce dApple selon laquelle Fitness + serait le compagnon dabonnement idéal pour votre Apple Watch fait suite à une longue gamme de services par abonnement pour les appareils Apple.

Suite à lannonce, il y a quelques années, que lénorme mastodonte dApple passerait dune expérience matérielle à une expérience offrant les deux, Apple a rapidement évolué pour proposer des services complémentaires à ses produits matériels.

Et cette décision semble bien servir lentreprise. Les revenus des logiciels et des services continuent de grimper: au troisième trimestre 2020, il a déclaré 13,16 milliards de dollars de revenus de services, contre 5,03 milliards de dollars il y a à peine 5 ans.

Mais ce nest pas seulement une question de dumping de plus de façons pour nous de nous séparer de notre argent, ou simplement des services plus aléatoires qui, selon Apple , plairont. Il existe une approche consciente des services lancés et de leur lien avec les produits matériels proposés par Apple.

Au début, il sagissait doffrir une sauvegarde via iCloud pour tous ces besoins de stockage, puis est venu Apple Music pour vos écouteurs. Avant longtemps, nous avons eu une multitude de services dabonnement supplémentaires.

Pour les utilisateurs diPad, il y a Apple News + à lire sur votre iPad. Apple Arcade pour jouer sur votre iPhone, Apple TV + pour votre Apple TV et maintenant Fitness + pour votre montre.

Cest comme sil y avait une réunion à Apple Park il y a quelques années qui avait décidé que tout nouveau produit devrait être accompagné dun abonnement valide pour sy accrocher.

Avec cette logique à lesprit, je suppose que nous pouvons nous attendre à ce quApple AirTags , les boutons de suivi très répandus de la société, soit associé à un service dabonnement.

Cela pourrait être dans la même veine que loffre de Tile, une entreprise qui propose également des trackers de localisation. Bien que la plupart des fonctions Tile soient disponibles sans rien payer de plus, il existe une offre dabonnement avec un niveau Premium, qui déverrouille certaines fonctionnalités supplémentaires telles que le partage illimité des appareils Tile avec des amis ou la famille, ou lhistorique de localisation de 30 jours pour que vous puissiez voir où vous Tile la été.

Apple pourrait facilement ajouter une forme de suivi avancé, Find My + par exemple, qui donne aux utilisateurs "pro" des fonctionnalités supplémentaires tant quils sabonnent. La même chose pourrait fonctionner pour les lunettes AR supposées, mais ce quApple nous a montré, cest que le service dabonnement qui laccompagne ne consiste pas seulement à déverrouiller des fonctionnalités supplémentaires, mais à vous donner une raison dutiliser le produit plus que vous ne le feriez habituellement.

Une Apple TV fonctionne toujours comme une Apple TV, mais Apple TV + vous offre quelque chose à regarder, ce qui signifie que vous allez probablement lutiliser davantage. Et bien sûr, si vous lutilisez davantage, vous serez plus heureux de mettre à niveau ou dacheter dautres équipements Apple, et ainsi la roue continue de tourner.

Les services dApple ont un but, vous donner envie dutiliser davantage les produits, et plus vous le faites, moins vous aurez de chances dutiliser un produit concurrent de si tôt.

Sil peut vous séduire avec le nouvel ensemble Apple One , attendez-vous également à être prêt à acheter davantage de produits Apple, non seulement dans un avenir proche, mais pour de nombreuses années à venir.

Écrit par Stuart Miles.