Apple Fitness + est un nouveau service dentraînement optimisé par Apple Watch

(Pocket-lint) - Apple a annoncé un nouveau service de fitness appelé Fitness +. Le service a été conçu pour fonctionner avec votre Apple Watch , avec une intégration sur vos autres appareils Apple, afin que vous puissiez regarder des vidéos dentraînement sur votre Apple TV, iPhone ou iPad pendant que vous effectuez cet entraînement vous-même.

Ce sera un service simple où vous pourrez choisir le type et la durée de lentraînement que vous voulez faire, mais plutôt que de simplement obtenir vos entraînements sur votre montre ou votre iPhone, vous pourrez en faire une expérience virtuelle plus engageante avec les données de votre montre diffusées sur votre écran Apple, comme votre Apple TV.

Créer des entraînements et des entraînements guidés sur des appareils portables nest pas nouveau, mais Fitness + ressemble beaucoup plus à un service complet, depuis les vidéos de formateurs auxquelles vous aurez accès jusquà lintégration sur tous vos appareils.

Alors que la montre utilisera ses capteurs pour suivre votre activité, vous pourrez accéder à Fitness + via lapplication sur votre iPhone. Vous obtiendrez des suggestions pour votre prochain entraînement et même si cela vous apportera cette expérience de fitness où que vous soyez, vous navez pas besoin de beaucoup déquipement de gym.

Il y aura des entraînements de vélo statiques pour rivaliser avec Peloton, des entraînements de poids corporel, laviron, la danse, ainsi quune gamme doffres HIIT. Il y a 10 types dentraînement différents au total, les instructeurs fournissant de nouvelles vidéos chaque semaine.

Ce sera formidable pour rester au top de votre forme, peu importe où vous êtes, car vous pouvez facilement sélectionner lentraînement que vous voulez, quand vous le souhaitez et continuer.

Il y aura un coût dabonnement de 9,99 $ / 9,99 £ par mois pour Fitness +, bien quil soit également disponible via le nouvel ensemble de services Apple One . Ceux qui achètent une nouvelle Apple Watch auront également accès au service pendant 3 mois pour vous aider à démarrer. Il sera disponible en Australie, au Canada, en Irlande, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Écrit par Chris Hall.