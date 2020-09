Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a annoncé son plan tout-en-un très répandu qui comprend plusieurs services de streaming et de cloud.

Apple One fournit Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade et 50 Go de stockage iCloud pour seulement 14,95 £ / 14,95 $ par mois.

Vous pouvez également obtenir un compte familial Apple One, pour un maximum de six membres de votre famille, pour 14,95 £ / 19,95 $ par mois. Cela inclut également Apple Music, Apple TV + et Apple Arcade, mais augmente le stockage coud à 200 Go.

Enfin, un plan de premier ordre est également disponible pour 29,95 £ / 29,95 $ par mois. Cela inclut tous les autres avantages, augmente le stockage iCloud à 2 To par mois et ajoute des abonnements au service de magazine et de journal News + et au nouveau Fitness +.

Tous les nouveaux utilisateurs abonnés Apple One bénéficient de 30 jours gratuits. Il sera disponible à partir de «cet automne» et les abonnés à lun des services inclus seront automatiquement informés si un plan Apple One serait plus avantageux pour lui.

Laccord est vraiment spectaculaire, étant donné quApple Music coûte à lui seul 9,99 £ / 9,99 $ par mois (ou 14,99 £ / 14,99 $ par mois pour les familles).

Le nouveau service a été annoncé dans le cadre de lévénement Time Flies dApple en septembre, aux côtés de lApple Watch Series 6, de lApple Watch SE, du nouvel iPad et dun iPad Air repensé.

