(Pocket-lint) - Apple a investi beaucoup defforts et dargent dans ses différents services dabonnement au cours de la dernière année, non il les regroupe tous pour offrir une meilleure valeur.

Voici tout ce que vous devez savoir sur son offre Apple One.

Offre groupée dabonnement aux services Apple

Trois niveaux disponibles

Comprend laccès au stockage iCloud

Apple a dévoilé loffre groupée de services dabonnement Apple One lors dun événement Time Flies le 15 septembre 2020. La nouvelle offre comporte trois niveaux de tarification: Individuel, Familial et Premier.

Les forfaits Individuel et Famille permettent aux abonnés daccéder à Apple TV +, Apple Music, Apple Arcade et le stockage iCloud. La différence entre ces deux niveaux réside dans la quantité de stockage iCloud - avec le plan individuel à 50 Go et le plan familial à 200 Go. Le plan Premier offre 2 To de stockage et laccès à Apple News + et Apple Fitness +.

Pour en savoir plus sur ces services dabonnement, consultez nos guides ci-dessous:

Plan individuel: 14,95 $ / 14,95 £

14,95 $ / 14,95 £ Plan familial: 19,95 $ / 19,95 £

19,95 $ / 19,95 £ Plan Premier: 29,95 $ / 29,95 £

Apple One vous permettra certainement déconomiser de largent sur votre suite de services dabonnement Apple, mais combien cela vous permet déconomiser dépend du plan. À 14,95 $ par mois, le plan individuel permettra aux abonnés déconomiser environ 6 $ par rapport à labonnement individuel à tous les services. Le plan familial, qui coûte 19,95 $ par mois, permet aux abonnés déconomiser 8 $ à la fin. Loption de valeur réelle est cependant dans le plan de premier ordre, qui coûte plus à 29,95 $ par mois, mais équivaut à plus de 25 $ déconomies.

Pour des économies supplémentaires, les clients qui paient avec une Apple Card recevront une remise en argent supplémentaire de 3%.

Chargé mensuellement

Annuler à tout moment

Essai gratuit de 30 jours

Apple One fonctionne de la même manière que dautres abonnements groupés tels quAmazon Prime et Google One. Les utilisateurs seront facturés une fois par mois pour lensemble du forfait auquel ils sont abonnés et pourront accéder aux applications / services sur tout appareil qui les prend en charge. Vous pourrez modifier votre abonnement à tout moment si vous décidez de passer à un autre niveau ou de le passer à un autre niveau. Apple a également déclaré que les utilisateurs pourront toujours bénéficier dun essai gratuit de 30 jours pour des services quils nont pas encore essayés.

On ne sait pas grand-chose dautre pour le moment, y compris comment vous vous y inscrivez et commencez. Nous vous apporterons ces détails dès que nous les aurons.

Une autre chose à prendre en compte pour décider du forfait à utiliser: les forfaits Famille et Premier permettent aux utilisateurs dajouter jusquà six autres personnes à leur abonnement. Le plan individuel nen autorise aucun, bien que vous ne puissiez partager quun seul nom dutilisateur.

Lancement limité

Les États-Unis et le Royaume-Uni parmi les premiers à lobtenir

Apple One a été lancé aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et au Canada le 30 octobre 2020. On ne sait pas encore quels autres pays lobtiendront et quand.

Pour vous abonner à Apple One, allez dans «Paramètres» sur votre iPhone, iPad ou iPod touch, appuyez sur votre nom en haut, puis sur «Abonnements».

Vous devriez alors voir une boîte intitulée "Get Apple One" au-dessus de tous les abonnements existants que vous pourriez avoir.

Appuyez dessus et cela fera apparaître les différents plans. Facile.

Écrit par Maggie Tillman. Édité par Rik Henderson.