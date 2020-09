Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les gens parlent toujours de Google et dautres entreprises copiant Apple. Mais quen est-il dApple qui les copie?

Il est très probable que la société basée à Cupertino annonce un forfait similaire à Google One. Alors que le plan dabonnement mensuel de Google comprend le stockage dans le cloud, les sauvegardes et les promotions, Apple offrirait ses services dabonnement premium, tels que Apple Music et Apple Arcade, à une réduction. Voici ce que vous devez savoir.

Selon un nouveau rapport de Mark Gurman de Bloomberg, Apple devrait lancer un nouvel ensemble de services dabonnement, appelé «Apple One», cet automne. Il vous permettra de vous abonner à plusieurs services numériques Apple à un prix mensuel inférieur à celui dun abonnement individuel. Gurman a déclaré quil y aurait différents niveaux dabonnement Apple One.

Un package de base devrait inclure uniquement Apple Music et Apple TV +, bien que des niveaux plus chers ajouteront Apple Arcade, Apple News + et même le stockage iCloud. Les niveaux de loffre devraient permettre aux abonnés déconomiser entre 2 et 5 USD par mois, selon loffre groupée spécifique choisie. Cependant, les informations exactes sur les prix nont pas encore été divulguées.

On sait peu de choses à ce stade, car Apple na pas encore annoncé officiellement Apple One, mais 9to5Mac a fouillé lapplication Apple Music pour Android APK et a trouvé des chaînes de code faisant référence à la fois à «Apple One» ainsi quau «forfait dabonnement» et des détails sur la façon gérer ou renouveler votre abonnement Apple One. Il indique que les utilisateurs ne pourront pas gérer leur forfait à partir de lapplication Apple Music. Au lieu de cela, il semble que vous deviez peut-être utiliser un appareil iOS, macOS ou tvOS pour le faire.

Cela dit, Apple One devrait prendre en charge le système de partage familial, de sorte que jusquà six personnes peuvent accéder au même ensemble de services pour un prix mensuel. Actuellement, Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade, Apple News + et même le stockage iCloud sont largement considérés comme inclus dans divers niveaux de loffre groupée Apple One. Apple développerait également un nouveau service dabonnement pour les cours de fitness, accessible via une application pour liPhone, liPad et lApple TV.

Actuellement nom de code Seymour, le service dabonnement à la remise en forme devrait rivaliser avec les classes virtuelles proposées par Nike et sera proposé dans le niveau supérieur Apple One. En mars, MacRumors a découvert cette application de fitness cachée dans le code iOS 14. Gurman a également confirmé lexistence de Seymour. Il peut être nommé «Fit» ou «Fitness» lors de sa sortie et offrira un large éventail de types dactivités, y compris la course en salle, le cyclisme, laviron, les étirements, la danse, etc.

Pour en savoir plus sur les autres services dabonnement quApple pourrait inclure dans son offre Apple One, consultez nos guides ci-dessous:

Apple organise un événement le 15 septembre qui pourrait se concentrer uniquement sur liPad et lApple Watch. Si tel est le cas, Apple One pourrait lancer un événement dautomne distinct.

Voici toutes les rumeurs et nouvelles à ce jour concernant Apple One:

Une version bêta dApple Music pour Android contient un code mentionnant un bundle quApple prépare, selon 9to5Google. Le nom Apple One, en particulier, a été repéré, tout comme le «forfait dabonnement» et le texte expliquant comment gérer un abonnement Apple One à partir dun iPhone, iPad, Mac ou Apple TV.

Apple semble préparer un ensemble de services, potentiellement appelé Apple One et lancé en octobre aux côtés de liPhone 12 de nouvelle génération. Cette décision a fait lobjet de longues rumeurs et semble sinspirer du très populaire Amazon Prime, bien que ce ne soit pas un grand pas en avant. regarde ça.

Écrit par Maggie Tillman.