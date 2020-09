Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Une version bêta dApple Music pour Android contient un code mentionnant un bundle quApple prépare, selon 9to5Google . Le nom Apple One, en particulier, a été repéré, tout comme le «forfait dabonnement» et le texte expliquant comment gérer un abonnement Apple One à partir dun iPhone, iPad, Mac ou Apple TV.

9to5Google a dû fouiller dans lAPK Apple Music pour les repérer. Gardez à lesprit que Bloomberg a déclaré le mois dernier quApple prévoyait dannoncer un forfait à prix réduit pour certains de ses services dabonnement. La société annoncera bientôt loffre groupée avec plusieurs niveaux de prix. Il combinera Apple Music et Apple TV Plus dans un niveau bas de gamme, mais il offrira également des services tels que Apple Arcade, Apple News Plus et plus de stockage iCloud dans des niveaux mensuels plus chers.

Apple One devrait également fonctionner avec les familles, car il prendra en charge la fonctionnalité de partage familial dApple, permettant à plusieurs personnes de partager les services.

Bloomberg a déclaré quApple appelle le bundle Apple One, en interne, donc le nouveau code trouvé dans la version bêta dApple Music est une preuve supplémentaire. Il sera intéressant de voir si Apple sen tient effectivement à ce nom, étant donné que Google a également un plan dabonnement mensuel appelé Google One qui comprend le stockage dans le cloud, les sauvegardes et les promotions.

Apple annoncera probablement Apple One au cours du mois prochain, peut-être lors dun événement du 15 septembre 2020 ou dun événement ultérieur pour liPhone 12.

Écrit par Maggie Tillman.