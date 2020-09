Apple propose des codes doffre dabonnement à lApp Store avec iOS 14

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Plus tard dans lannée, après le lancement diOS 14 et diPad OS 14, Apple permettra aux développeurs de commencer à distribuer des codes doffre dabonnement dans leurs applications.

Cela signifie que si une application particulière dispose dun abonnement disponible, le développeur peut offrir une période dessai gratuite / à prix réduit dune durée limitée via un `` code doffre afin dattirer de nouveaux abonnés ou de tenter les anciens abonnés.

Chaque code est unique et alphanumérique et peut être généré numériquement, voire hors ligne et distribué physiquement lors de divers événements ou aux côtés de produits. Cela signifie essentiellement que les développeurs ne sont pas limités dans la façon dont ils distribuent le code et quil existe de nombreuses opportunités de les utiliser.

Du point de vue du client, ils seront utilisés via lApp Store en utilisant une URL à usage unique, ou il peut sagir dun bouton / dune option dans lapplication elle-même.

Il y aura diverses options disponibles pour les développeurs qui peuvent être transmises aux abonnés potentiels. Les développeurs peuvent passer un abonnement gratuit pour une durée limitée ou proposer un essai payant qui pourrait coûter environ 1,99 £ par mois pendant une durée limitée, avec un abonnement à prix complet qui entrera en vigueur plus tard.

Le troisième type doffre permettra une offre «Payez à lavance», où lutilisateur paie une seule fois pour une durée déterminée. Par exemple, vous pouvez payer 4,99 £ à lavance et avoir accès à six mois de service.

Apple na pas donné de date précise à laquelle les nouveaux codes doffre commenceront à apparaître, mais ce sera à un moment donné après la sortie diOS 14 au public, ce qui devrait à un moment donné au cours des deux prochains mois.

Écrit par Cam Bunton.