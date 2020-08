Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple et Google semblent préparer la deuxième phase de leur système de recherche de contacts COVID-19. Dans le cadre de cette phase finale, vous pourrez recevoir des notifications sur votre exposition à des personnes positives au COVID-19 - sans avoir besoin dutiliser une application distincte sur votre appareil.

Le mercredi 26 août, Apple a lancé la première version bêta de sa prochaine mise à jour iOS 13.7 aux développeurs. La version bêta diOS 13.7 peut être téléchargée à partir du centre de développement Apple ou par voie hertzienne une fois si un profil de développeur a été installé sur votre appareil iOS. La version bêta est ce qui vous permet - si vous êtes un développeur - de vous inscrire au système de notifications dexposition COVID-19 dApple sans avoir à télécharger une application auprès dune autorité de santé publique.

Lorsque Apple et Google ont annoncé leur partenariat sur une API de notification dexposition COVID-19 plus tôt cette année, les entreprises ont promis deux phases. Dans la première phase, qui a débuté avec iOS 13.5, nimporte qui pouvait télécharger une application auprès de son autorité de santé publique pour adhérer aux notifications dexposition. Avec la phase deux, qui ne sera pas pleinement mise en ligne avant la sortie diOS 13.7, tout le monde pourra sinscrire sans avoir besoin dune application distincte.

Cependant, afin de vérifier un cas COVID-19 positif, vous aurez toujours besoin dune application dune autorité de santé publique. Comme la noté The Guardian , ce système ne fonctionnera pas non plus en Grande-Bretagne tant que le gouvernement britannique ne publiera pas sa propre application de recherche de contacts. (Lun est en cours de test sur lîle de Wight et Newham.)

Apple devrait lancer iOS 14 début octobre aux côtés de nouveaux iPhones. Ainsi, on peut supposer quiOS 13.7 arrivera pour tous les utilisateurs diPhone (pas seulement les développeurs) dans les semaines à venir, et si tel est le cas, la phase deux devrait également commencer sous peu.

Écrit par Maggie Tillman.