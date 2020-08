Apple charge Apple Music avec de nouvelles listes de lecture pour les enfants et la famille

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a mis à jour la section Enfants et Famille sur Apple Music avec de nouvelles listes de lecture organisées. Par exemple, il existe une liste de lecture de retour à lécole, avec des chansons de musiciens comme Avicii et Anderson Paak. Apple promet de mettre à jour les nouvelles listes de lecture quotidiennement.

«Il était une fois, la musique pour enfants se limitait à des berceuses et à des chansons qui se transmettaient de génération en génération - ou parfois récitées par un joyeux dinosaure violet», a expliqué la société. "Les choix sont infinis. La musique pour enfants a subi un changement radical." Apple a déclaré que la musique pour enfants est désormais "juste de la bonne musique que toute la famille adore", donc il remodèle la section Enfants et Famille pour refléter cela.

Il rafraîchit également les listes de lecture existantes dans la section avec de nouvelles illustrations.

Apple charge également la section Enfants et famille avec des listes de lecture sur le thème des jeunes. Il y a du plaisir pour les enfants! , Playdate Fun! et ABC Fun! , qui, selon la société, sont "remplis de chansons allant de léducation à la motivation et tout le reste pour que les enfants chantent, dansent et apprennent pendant des heures". Il propose également une playlist Princess Power "pleine de chansons de princesse avec des messages dautonomisation".

Enfin, il y a Yeehaw avec des "confitures country pour les enfants" et Ahoy Matey pour les "amateurs de pirate swashbuckling".

Vous pouvez consulter tout cela dans lapplication Apple Music ou sur apple.co/kidsandfamily. Apple a déclaré que le genre Kids and Family est lun des plus dynamiques sur Apple Music, la société rapportant récemment une augmentation de 105% du temps que les gens ont passé à écouter.

Écrit par Maggie Tillman.