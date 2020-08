Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a annoncé quil renomme sa station de radio Beats 1 en Apple Music 1 et lance deux autres stations de radio dédiées.

Dans le processus, Apple a abandonné le nom Beats - la dernière référence à la société achetée en 2014 dans le service Apple Music.

Apple affirme que la décision nest pas déliminer progressivement le nom de Beats, mais de mieux aligner la chaîne de radio principale avec le service dabonnement musical et les nouvelles offres de stations.

Désormais, les utilisateurs pourront se connecter à Apple Music 1, qui se poursuivra avec peu de changements en dehors du changement de nom, ainsi que de nouveaux ajouts Apple Music Hits et Apple Music Country.

Apple Music 1, comme on lappellera maintenant, gardera lancien animateur de BBC Radio One Zane Lowe avec dautres présentateurs «de pierre angulaire», dont Ebro Darden, Brooke Reese, Dotty et Hanuman Welch.

Parmi les nouvelles stations, Apple Music Hits se concentrera sur la musique allant des années 80 au début des années 2000 et sera dirigée par des animateurs quotidiens, dont Jayde Donovan et Estelle.

Les fans peuvent également écouter de nouveaux spectacles exclusifs dartistes tels que Backstreet Boys, Alanis Morissette, Snoop Dogg et Meghan Trainor.

La liste de talents dApple Music Country comprend des émissions telles que Kelleigh Bannen, Ty Bentli, Alecia Davis et Ward Guenther. Il y aura également des spectacles hebdomadaires dAshley Eicher et Kelly McCartney.

Les trois stations de radio seront incluses dans labonnement mensuel et seront disponibles sur tous les appareils ayant déjà accès à Apple Music.

Écrit par Stuart Miles. Édité par Rik Henderson.