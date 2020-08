Expliquer la référence Fortnite dEpic en 1984: se moquer dApple avec des compétences orwelliennes

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Epic Games a utilisé Fortnite pour lancer une révolution . Ce nest pas un hasard si la société utilise lun des jeux les plus importants et les plus rémunérateurs, sachant que Fortnite attirera lattention de tout le monde. Cela entraînera également le soutien des vulgarisateurs, qui est la clé de toute révolution.

La plus grande partie du mouvement est sans aucun doute la vidéo épique dEpic Nineteen Eighty-Fortnite. Ce nest pas le genre de choses que vous arrachez simplement de rien, cela fait partie dune campagne soigneusement planifiée, tout en résonnant également avec les enquêtes antitrust actuelles sur les grandes entreprises technologiques.

La vidéo Nineteen Eighty-Fortnite est à peu près une réinvention image par image de la propre publicité dApple en 1984 pour le Macintosh. La vidéo originale dApple a été diffusée pendant le Super Bowl en 1984 et a été conçue pour remettre en question une vision où les grandes entreprises technologiques contrôlaient lavenir.

La vidéo dEpic porte exactement le même message, utilisant franchement des personnages de style Fortnite, recréant cette vidéo Apple - elle va même jusquà utiliser lancien aspect 4: 3 pour plus dauthenticité.

Bien que cela nait jamais été prévu à lorigine, beaucoup ont considéré que la publicité dApple concernait IBM. Selon l un des créateurs de la publicité, Lee Clow, elle a été conçue pour faire partie dune campagne en cours pour le Macintosh, mais le conseil dadministration dApple ne voulait pas continuer car il na pas montré le nouveau PC et il nétait pas réellement disponible pour acheter soit, donc il na été diffusé que lors du Super Bowl 1984.

La lettre de cesser et de sabstenir davril 1984 de la succession de George Orwell, affirmant quil sagissait dune violation du droit dauteur, na pas non plus pu aider. Mais toutes ces choses en ont fait une publicité infâme, parfaite pour la parodie dEpic Games. La succession de George Orwell défiera-t-elle Epic Games sur cette vidéo? Probablement.

Derrière ces publicités se trouve lœuvre littéraire phare Nineteen Eight-Four de George Orwell. Cest lun des romans les plus significatifs, sinon le plus marquant, du genre dystopique. Écrit en 1949, Nineteen Eighty-Four est un avertissement sur ce qui pourrait arriver dans une société avec un gouvernement totalitaire qui veut un contrôle total de tout, une société doppression et de surveillance de masse, de guerre et de propagande constantes.

Cest lun des nombreux romans du genre dystopique qui résonne encore avec les lecteurs, car ces événements fictifs se reflètent largement dans la vie moderne - dictatures, idéologies extrêmes, manipulation de lÉtat et équilibre de la vérité et du mensonge. En effet, le fait quil soit utilisé avec des personnages Fortnite démontre à quel point Nineteen Eighty-Four est toujours important en tant quœuvre.

Pourquoi est-ce pertinent pour la technologie? Apple était lopprimé en 1984, cétait un perturbateur qui voulait mettre ses propres technologies sur le marché et convaincre les gens quil y avait un autre moyen de sortir de la domination actuelle du marché. Epic invite désormais ses adeptes à "rejoindre le combat" contre ce quil appelle le "Monopole de lApp Store"; il est difficile de nier que cest une belle tournure dironie, quel que soit le côté de largument sur lequel vous vous asseyez.

Epic Games ne pense pas quil devrait gagner des millions pour Apple grâce au prélèvement de 30% facturé sur les achats de lApp Store. Apple, dun autre côté, ne pense pas quEpic Games devrait gagner des millions via la plate-forme dApple sans frais. Cest une impasse qui a été soulevée plusieurs fois auparavant, mais cest peut-être maintenant un combat plus important, avec Epic le mettant sur le radar de tout le monde grâce à Fortnite.

Vous pouvez vous attendre à beaucoup de drames, de costumes et de contre-combinaisons, mais cest George Orwell qui est au cœur de cette référence. Alors que ces géants de la technologie se battent pour la supériorité morale, juridique et éthique, vous voudrez peut-être vous procurer un bon livre à lire. Je ne peux penser à rien de plus approprié que Nineteen Eighty-Four de George Orwell.

