Apple One semble être le pack dabonnement unique dApple pour TV +, Musique, Arcade, News + et iCloud

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple semble préparer un ensemble de services, potentiellement appelé Apple One et lancé en octobre aux côtés de liPhone 12 de nouvelle génération. Cette décision a fait lobjet de longues rumeurs et semble sinspirer du très populaire Amazon Prime, bien que ce ne soit pas un grand regarde ça.

Le forfait dabonnement unique regrouperait Apple Music, iCloud, TV +, Arcade et News + pour les utilisateurs qui veulent tout - et il semble quil y aura différents niveaux.

Laccord sera conçu pour encourager ladoption de plus de services que ce que vous payez actuellement. Selon les rumeurs, News + en particulier ne sen sort pas bien , tandis que la décision dApple de renforcer lefficacité de News + a suscité une certaine colère .

Par exemple, vous pourriez avoir iCloud et TV +, mais vous pourriez vider Spotify et passer à Apple Music si vous pouviez obtenir les trois services dans le cadre de la même offre de valeur.

Selon la source de Bloomberg, les trois packages auront Apple Music et Apple TV + - probablement avec un stockage iCloud - tandis que vous pourrez ensuite ajouter Arcade ou / et News + moyennant des frais supplémentaires.

Bloomberg suggère également quApple développe également un abonnement pour des cours de fitness virtuels, bien que ce soit la première rumeur que nous ayons entendue dans ce sens.

Écrit par Dan Grabham.