Le nouveau site Web Apple Card dApple vous permet de payer votre facture en ligne

Apple vous permet désormais de payer votre facture de carte Apple en ligne via un navigateur Web, car elle a introduit un nouveau portail Web pour son service de carte de crédit.

Il vous suffit de vous rendre sur card.apple.com, puis de commencer à gérer votre carte Apple. Cela comprend le paiement de vos factures, laffichage de votre solde actuel et la consultation de vos anciens relevés de factures. Auparavant, vous auriez dû utiliser un iPhone ou un iPad et lapplication Apple Wallet.

Évidemment, cest limitant, surtout si vous préférez payer vos factures à partir dun ordinateur portable.

Mais vous devrez toujours utiliser lun des appareils Apple pour demander une carte Apple. Vous devez avoir 18 ans ou plus avec un permis de conduire américain ou une pièce didentité pour postuler, et vous avez besoin dune adresse résidentielle américaine. Vous avez également besoin dun iPhone 6 ou plus récent exécutant iOS 12.4, ainsi que diCloud et dun identifiant Apple.

Sil est approuvé, vous verrez une limite de crédit initiale et une offre APR entre 12,99 et 23,99%. Votre offre de limite de crédit variera.

Pour plus dinformations sur le fonctionnement de la carte Apple, consultez notre guide . Nous avons également ce tutoriel pratique sur la façon de différer vos paiements par carte Apple pendant la pandémie de coronavirus sans intérêt.