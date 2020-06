Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Apple a annoncé que Siri était en cours de révision pour iOS 14 . En plus dune refonte, qui permet à Siri de safficher sur la page sur laquelle vous vous trouvez plutôt que de passer à une zone dédiée, de nouvelles fonctionnalités et capacités seront ajoutées.

Pour commencer, Siri pourra démarrer lenregistrement et envoyer un message audio sans avoir besoin daller dans iMessage et de maintenir un bouton enfoncé.

Il bénéficiera également dune fonctionnalité de traduction améliorée. Une nouvelle application appelée Traduire sera lancée avec iOS 14, qui utilise les outils de traduction améliorés de Siri pour convertir 11 langues différentes en texte. Il fonctionne complètement hors ligne et utilise le moteur neuronal d Apple pour fournir des résultats précis.

Les nouvelles fonctionnalités de Siri ont été dévoilées lors du keynote dApple sur la WWDC . La conférence des développeurs a été mise en ligne cette année, pour des raisons évidentes, mais cela na pas empêché la société dannoncer ses mises à jour logicielles traditionnelles.

En plus des améliorations de Siri, iOS 14 apportera des widgets et une fonctionnalité de bibliothèque dapplications à liPhone, ce qui rend lécran daccueil beaucoup plus utile que la mer dicônes dapplications classiques.

Les mémojis sont également en cours damélioration, avec de nombreuses options daccessoires, des schémas de couleurs et même une plus large sélection dâges.

Apple dévoilera également de nouvelles fonctionnalités pour tvOS, macOS, iPadOS et plus encore. Méfiez-vous des pièces supplémentaires sur Pocket-lint pour en savoir plus.