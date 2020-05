Apple achète une startup dapprentissage automatique pour mettre Siri sous tension

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Apple a racheté une autre entreprise. Mais comme toujours avec de telles acquisitions, limportance est leffet que cela pourrait avoir sur un produit que beaucoup dentre nous utilisent tous les jours - liPhone et, plus précisément, Siri .

Il va de soi que les capacités de Siri ont pris du retard sur Google Assistant et Amazon Alexa dans sa capacité à sadapter au langage naturel.

Apple a récemment acheté plusieurs sociétés dans le domaine de lintelligence artificielle (intelligence artificielle) et la dernière société, Inductiv, permettra à Apple de mieux analyser les données qui proviennent - probablement des interactions des utilisateurs - et ainsi daméliorer leffort dapprentissage automatique. Inductiv a été fondée par des universitaires en apprentissage automatique dun Stanford et dautres universités américaines.

Selon Bloomberg , Apple a mis à niveau la technologie dIA sous-jacente qui alimente Siri sous la direction de lexécutif John Giannandrea. Apple sest également engagé à changer ses pratiques après quil a été révélé quil avait recours à des sous-traitants humains pour écouter les enregistrements audio de ses utilisateurs parlant à Siri - tout comme ses concurrents.

Apple na pas commenté lacquisition et il nest pas clair si Apple vient dacheter la technologie de lentreprise ou si des cadres ont également rejoint. Bloomberg suggère que léquipe dingénierie de lentreprise - basée à Waterloo, en Ontario - travaille maintenant pour Apple.

Apple a également acheté Voysis plus tôt cette année dans le but daméliorer la reconnaissance vocale dans Siri - la reconnaissance dun langage plus naturel donnerait certainement à Siri une grande partie de lélan dont il a besoin.