Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

La prochaine mise à jour du logiciel iOS 14 dApple pourrait inclure une nouvelle application de réalité augmentée, appelée Gobi, ainsi que de nouvelles fonctionnalités Find My.

Une version divulguée de liOS 14 est entre les mains des fuyards depuis des mois, et maintenant, le journaliste Josh Constine a partagé des détails sur la mise à jour, lapplication AR dApple et les nouvelles mises à niveau de Find My via sa newsletter . Il semble que Gobi sera capable de lire les codes QR de marque Apple ainsi que les codes QR traditionnels, selon les fichiers iOS 14 divulgués. Apple semble également utiliser un format de code QR unique:

Constine a partagé les images des codes QR dApple et a expliqué comment ils pourraient fonctionner avec Gobi. "Les fichiers dans Gobi comprenaient des codes QR qui ont ouvert les sites Web Mac Pro et Apple Watch, le film Star Wars: Rogue One dans liTunes Store et celui qui ouvre le flux dinscription à la carte Starbucks", a expliqué Constine. Il a également déclaré que Gobi pourrait utiliser les données de localisation pour vous aider à réclamer des remises dans les magasins Starbucks.

Enfin, Constine a déclaré que lapplication Find My pourrait diffuser des alertes sonores et vibratoires pour vous aider à trouver vos appareils. Vous entendrez certains sons à mesure que vous vous rapprocherez dun appareil que vous recherchez et dautres à mesure que vous vous éloignez. Peut-être que ces sons seront utilisés pour vous aider à localiser les balises de suivi AirTag d Apple? La vidéo ci-dessus de Constine donne un aperçu de certains sons.

iOS 14 est également censé inclure une nouvelle application de fitness, une API «PencilKit», et plus encore. Voir notre tour dhorizon complet des rumeurs iOS 14 ici .