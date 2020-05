Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Le NHS construit une deuxième application pour smartphone pour suivre la propagation de COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus.

Le Financial Times a déclaré que le NHSX avait été critiqué pour sa première application , qui a récemment été lancée sur lîle de Wight.Il développe donc une deuxième application qui utilise Google et le système de suivi des contacts dApple. Il se fait «en parallèle», avec Matthew Gould, chef du NHSX, donnant le «feu vert» au nouveau projet plus tôt cette semaine. La première application NHSX collecterait plus de données dans une base de données centrale.

Plus de 40000 personnes sur lîle de Wight ont testé lapplication NHSX pendant une semaine. Le député conservateur de lîle a déclaré au FT que de nombreux résidents ont signalé des problèmes tels que des difficultés à télécharger et même à recevoir de fausses alertes. Le NHS aurait été confronté à des pressions au sein du gouvernement et des médias sur les problèmes de la première application, y compris léthique et même la durée de vie de la batterie.

Le système de suivi des contacts du NHS, actuellement testé dans la première application NSHX, stocke des données anonymisées sur les personnes infectées par COVID-19 et leurs contacts dans une base de données centrale, tandis que lapproche de Google et dApple gère les données au niveau du système, décentralisant ces données.

Ajoutez tout cela, et le NHS semble avoir réalisé quil doit avoir un plan de sauvegarde, y compris le développement dune deuxième application qui utilise Google et le système de suivi des contacts dApple. Mais aucune décision na encore été prise quant à lapplication du NHS qui sera publiée.

Apple et Google prévoient de publier la première version de leur système de suivi des contacts, via une mise à jour logicielle, à la mi-mai.