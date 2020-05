Lapplication NHS COVID-19 pourrait utiliser lapproche Apple-Google après tout

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Le NHS prévoit de publier une application COVID-19 qui aidera dans le cadre de la stratégie de test, de suivi et de suivi du gouvernement qui jouera un rôle dans la libération du Royaume-Uni du verrouillage.

Lapplication est actuellement testée sur lîle de Wight, avant une sortie plus large, prévue vers la mi-mai. Le débat a fait rage quant à savoir si lapplication fonctionnera exactement comme le NHS le souhaite, en raison des restrictions inhérentes aux systèmes dexploitation Android de Google et iPhone dApple.

Pour faire face à ces sortes de restrictions - qui limitent laccès à Bluetooth en arrière-plan lorsquune application nest pas utilisée - Apple et Google ont développé leur propre API - interface de programme dapplication - un outil qui permet aux développeurs dapplications daccéder plus efficacement à ces services.

Dans sa forme actuelle, le NHS COVID-19 nutilise pas ces outils, utilisant plutôt un système différent, pour contourner les restrictions. Le problème est que ce nest pas une méthode éprouvée et certaines autres régions, comme lAustralie, ont constaté que lapplication ne communiquera pas lorsquelle nest pas à lécran - un problème auquel le Royaume-Uni pourrait potentiellement faire face.

Le Financial Times, cependant, rapporte que NHSX - la branche numérique du NHS responsable du développement de lapplication - a légèrement changé de cap sur ce problème et a approché une société de développement suisse, Zuhlke Engineering, pour enquêter sur lintégration dApple-Google Solution.

Les informations, qui proviendraient des documents contractuels, indiquent que le calendrier de ces travaux est de deux semaines - ce qui correspondrait plus ou moins à la date de lancement prévue pour le déploiement de lapplication NHS COVID-19.

Cela pourrait signaler un revirement, même si cela a toujours été une possibilité. Le gouvernement britannique a confirmé quil développait une application de suivi des contacts avant quApple et Google annoncent leur API. À ce moment-là, le gouvernement a déclaré quil examinerait ce que cela offrait et voyait comment cela pourrait jouer un rôle dans le processus, de sorte que ce changement de direction ne devrait pas être une grande surprise pour quiconque suit lhistoire.

Il y a cependant une tournure intéressante, comme la rapporté The Sun. Selon le journal tabloïd, la version actuelle de lapplication NHSX ne souffre pas des problèmes de lapplication australienne, car elle a trouvé une solution de contournement pour lAPI Bluetooth dApple.

"Cest la première fois que lAPI est utilisée de cette manière et son utilisation nest pas prouvée et peut entraîner des problèmes de batterie", rapporte The Sun, parlant à une source dApple. Cela pourrait signifier que lapplication actuellement testée sur lîle de Wight fonctionnera, mais pas aussi efficacement que celle utilisant lAPI Apple-Google.

Pourquoi tout cela est-il important? Il y a une différence fondamentale dapproche proposée par NHSX et les géants américains de la technologie Apple et Google. La solution NHS souhaite pouvoir rassembler les données dans une base de données centralisée, permettant aux autorités britanniques dobtenir des informations sur les épidémies localisées. En ayant des données supplémentaires à analyser, le NHS pourrait alors potentiellement être en mesure de repérer les zones à problèmes et de les résoudre. De plus, lapplication NHS est conçue pour être une voie de test, permettant à une personne qui a été en contact avec un cas confirmé de virus de se faire livrer un test.

Apple et Google ont une approche différente qui garde les données privées, alertant uniquement ceux qui ont été en contact avec quelquun développant des symptômes du virus via leur téléphone - et ne permettant pas au NHS daccéder à ces informations. Cela signifierait essentiellement que le NHS na pas eu accès à toutes les données. Bien que cela puisse mieux protéger la vie privée des individus, cela réduit potentiellement la réponse nationale que les autorités peuvent prendre.

La phase de test dans laquelle se trouve actuellement lapplication NHSX est exactement cela - une phase de test. Nous ne serions pas surpris si des changements devaient se produire dans les prochaines semaines - mais étant donné quil existe un argument technique et éthique autour de lapplication, nous doutons que toutes les parties soient jamais entièrement satisfaites du résultat.