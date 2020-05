La conférence virtuelle des développeurs dApple sera gratuite, fin juin

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Nous savions déjà que la conférence des développeurs 2020 dApple serait virtuelle, mais elle sera également gratuite pour les développeurs. Lévénement - connu sous le nom de Worldwide Developer Conference, ou WWDC - aura lieu plus tard en juin quaujourdhui, à partir du 22 juin.

La WWDC20 aura des aperçus des travaux logiciels à venir dApple, notamment iOS 14 , watchOS 7 et macOS 10.16. Lévénement en est maintenant à sa 31e année, même si lévénement de cette année sera certainement un peu différent.

Tout ne sera pas ouvert à la consommation publique - les sessions techniques seront réservées aux développeurs inscrits au programme pour développeurs dApple. Cependant, le keynote principal sera ouvert à tout le monde (comme les keynotes Apple le sont presque toujours de nos jours).

Apple présente également le Swift Student Challenge cette fois-ci. Cest une opportunité pour les étudiants développeurs de montrer ce quils peuvent faire en créant leur propre scène interactive dans une aire de jeux Swift qui peut être expérimentée en trois minutes en utilisant lapplication Swift Playgrounds pour iPad. Le Challenge est ouvert jusquau 18 mai.

Lannée dernière, plus de 350 étudiants stagiaires étaient présents à la WWDC représentant 37 pays différents.

Bien sûr, Apple profite de loccasion présentée par la conférence virtuelle, ce qui signifie quelle peut toucher plus de développeurs que jamais: "La WWDC20 sera notre plus grande à ce jour, réunissant notre communauté mondiale de développeurs de plus de 23 millions de personnes dune manière sans précédent pendant une semaine Juin pour en savoir plus sur lavenir des plates-formes Apple », a déclaré Phil Schiller, vice-président senior du marketing mondial dApple.

Apple indique que les horaires détaillés des séances, des séances et des travaux pratiques pour la WWDC20 seront partagés en juin dans lapplication Apple Developer.