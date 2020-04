Comment désinstaller des applications sur votre Mac

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Il est facile dinstaller des applications sur votre Mac à partir dInternet ou dun disque, mais que faire si vous ne voulez plus dapplication? Cest aussi simple: supprimez-le.

La désinstallation dune application la supprime essentiellement de votre disque dur Mac, libérant ainsi lespace de stockage quelle utilisait autrefois pour dautres éléments que vous souhaitiez installer ou exécuter. Noubliez pas que la désinstallation dune application Mac nannule aucun abonnement que vous pourriez avoir acheté avec cette application. Donc, sans plus tarder, voici comment désinstaller rapidement des applications Mac, y compris comment supprimer des applications à laide de LaunchPad ou du Finder.

Sur votre Mac, cliquez sur licône du Finder dans le Dock, puis cliquez sur Applications dans la barre latérale du Finder. Si lapplication se trouve dans un dossier, ouvrez le dossier de lapplication pour rechercher un programme de désinstallation. Si vous voyez une autre icône dapplication appelée Désinstaller ou Désinstaller, double-cliquez dessus et suivez les instructions à lécran. Si une application ne se trouve pas dans un dossier ou na pas de programme de désinstallation, faites glisser licône de lapplication du dossier Applications vers licône de la corbeille à la fin de votre Dock.

Maintenant, videz la corbeille (cliquez avec le bouton droit sur la corbeille et sélectionnez Vider la corbeille). Cette dernière action supprimera définitivement lapplication de votre Mac. Si vous avez des fichiers que vous avez créés avec lapplication, vous ne pourrez peut-être pas les rouvrir à moins de réinstaller lapplication que vous avez supprimée.

Remarque: Si vous décidez de conserver lapplication avant de vider la corbeille, sélectionnez simplement lapplication dans la corbeille, puis choisissez Fichier> Remettre.

Loutil Launchpad vous aide à ouvrir, organiser et supprimer vos applications Mac.

Ouvrez Launchpad. Cliquez sur licône de fusée dans le Dock. Si vous ne voyez pas lapplication dans Launchpad, saisissez son nom dans le champ de recherche. Appuyez sur la touche Option et maintenez-la enfoncée, ou cliquez et maintenez enfoncée nimporte quelle application jusquà ce que les applications bougent. Cliquez sur le bouton X à côté de lapplication que vous souhaitez supprimer Cliquez sur Supprimer pour confirmer. Lapplication sera supprimée immédiatement.

Les applications qui ne montrent pas X ne proviennent pas de lApp Store dApple ou sont requises par votre Mac et ne peuvent pas être supprimées. Si vous devez supprimer une application qui ne provenait pas de lApp Store dApple, utilisez la méthode Finder ci-dessous.

L outil Finder vous aide à rechercher et à organiser tous vos documents, supports, dossiers et autres fichiers. Cest la première chose que vous voyez lorsque votre Mac démarre et il est toujours disponible lorsque vous utilisez dautres applications. Vous pouvez utiliser le Finder pour localiser lapplication que vous souhaitez supprimer (la plupart des applications se trouvent dans votre dossier Applications, que vous pouvez ouvrir en cliquant sur Applications dans la barre latérale de nimporte quelle fenêtre du Finder).

Une fois que vous avez trouvé lapplication dans le Finder, sélectionnez-la, puis faites-la glisser vers la Corbeille. Ou, sélectionnez lapplication dans le Finder et choisissez Fichier> Déplacer vers la corbeille. Si vous devez vous connecter, entrez le nom et le mot de passe dun compte administrateur. Enfin, pour vraiment supprimer lapplication, choisissez Finder> Vider la corbeille.

Consultez la page dassistance dApple ici.