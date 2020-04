Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Apple a lancé un nouvel outil de mobilité sur lequel il travaille ces dernières semaines, qui vous permet de rechercher des emplacements et de voir des données désagrégées sur la façon dont le mouvement des gens a changé à cet endroit pendant la pandémie en cours.

Le système utilise des données extraites dApple Maps, mais dissociées des comptes et des détails des utilisateurs, pour montrer les types de voyages pour lesquels les gens ont demandé des itinéraires, en ignorant où ils ont ensuite déménagé, pour créer un ensemble de tendances.

Apple est catégorique sur le fait que loutil pourrait être dune grande utilité pour ceux qui planifient une politique publique à la suite de la pandémie et pour aider les gens à voir lampleur du changement de comportement qui sest produit. Il est également convaincu que cette utilisation des données ne devrait pas être alarmante sur le plan de la confidentialité. Comme son annonce lindique, "Les données collectées par Maps, comme les termes de recherche, le routage de navigation et les informations sur le trafic, sont associées à des identifiants aléatoires et rotatifs qui se réinitialisent continuellement, de sorte quApple na pas de profil de vos mouvements et recherches."

À un moment où un certain nombre doutils et de systèmes de suivi qui utilisent les données des appareils des gens arrivent, il est compréhensible que ceux qui sont préoccupés par la confidentialité numérique soient néanmoins en état dalerte.

Loutil dApple vaut la peine dêtre parcouru, même pour ceux dentre nous qui nont pas leur mot à dire sur les politiques publiques, cependant, vous donnant un bon aperçu visuel de ce qui a changé. Par exemple, la recherche de "Paris" montre que, dans la capitale française, le voyage des gens est tombé dune falaise depuis que le pays sest bloqué, comme vous vous en doutez, avec le graphique ci-dessous pratique illustrant le changement.

La comparaison avec dautres villes internationales vous donne une idée rapide de comment et quand les gens ont commencé à changer en masse - par exemple, rechercher Los Angeles vous donne une image dune ville qui ne sest pas verrouillée dans la même mesure, et la fait plus tard dans la journée, comme vous vous en doutez.

Ceux qui veulent creuser plus profondément que les graphiques produits par loutil dApple peuvent télécharger un fichier CSV contenant toutes les données, sils le souhaitent, le rendant ouvert à une analyse plus approfondie par ceux qui ont le temps et lenvie de le faire.