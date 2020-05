Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Aux États-Unis, il incombe en grande partie aux entreprises de déterminer en privé comment elles souhaitent réagir à la pandémie de COVID-19, y compris dannoncer des plans susceptibles daider les clients et les employés.

Certains fournisseurs de services publics et banques auraient envisagé un moratoire sur les factures, mais Apple semble être lun des plus grands noms à franchir cette étape, en permettant aux clients dignorer leurs paiements par carte Apple pour mars, avril et mai. La société, en collaboration avec Goldman Sachs, permet notamment aux clients de la carte Apple dignorer leurs paiements sans encourir de frais dintérêt.

Les détenteurs dune carte Apple ont déjà commencé à recevoir un e-mail "Nous allons vous aider" annonçant la nouvelle. Il semble faire partie dun nouveau "programme dassistance à la clientèle", selon un Redditor qui a partagé ce quApple a envoyé. Voici comment vous pouvez rejoindre le programme Apple et économiser de largent.

Selon le-mail dApple, lassistance Apple Card vous aidera à vous inscrire au programme dassistance à la clientèle. Il vous suffit douvrir la dernière version de lapplication Wallet sur votre iPhone, puis denvoyer le message suivant à l assistance Apple Card : «Je souhaite minscrire au programme dassistance à la clientèle.»

Ou, vous pouvez suivre ce lien pour ouvrir un chat Apple Business avec support Apple Card (votre demande sera automatiquement pré-remplie).

1/2 Pocket-lint

Il vous sera alors demandé de vous connecter avec Goldman Sachs et de confirmer que vous souhaitez rejoindre le programme. Répondez «oui» et on vous dira que votre demande est en cours de traitement et que vous recevrez un e-mail dinscription dans quelques jours. Une fois inscrit, vous pouvez enfin ignorer vos paiements dus à la fin du mois. Apple vous avertit que vous devez désactiver tout paiement planifié ou qui sera traité.

Consultez notre guide Apple Card pour tout ce que vous devez savoir sur le fonctionnement de la carte. Vous pouvez également suivre la propagation du coronavirus à partir d ici et voir une liste des conférences techniques annulées en raison de COVID-19 ici.