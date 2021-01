Où est allé Localiser mes amis et comment suivre mes amis?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les mises à jour logicielles dApple apportent plusieurs nouvelles fonctionnalités, mais il y a un changement dont vous nauriez peut-être pas réalisé tant que vous ne pourriez plus trouver ce que vous cherchiez: Find My Friends a disparu avec iOS 13 en 2019.

Si vous avez utilisé lapplication Find My Friends et que vous avez mis à jour votre appareil, vous aurez remarqué que licône orange avec les deux personnes côte à côte a disparu de votre écran daccueil.

Voici ce qui sest passé et ce par quoi Find My Friends a été remplacé.

Lapplication Find My Friends et lapplication Find My iPhone ont été combinées dans la sortie diOS 13 en 2019. Les deux sont maintenant dans une application appelée «Find My».

Lapplication Find My a un arrière-plan gris avec un cercle vert et le cercle de localisation bleu au centre. Il ne remplace pas automatiquement lapplication Find My Friends sur votre écran daccueil, cest pourquoi vous vous demandez peut-être où cela est arrivé.

Si vous ne trouvez pas lapplication Localiser, faites glisser votre doigt de gauche à droite depuis votre écran daccueil et utilisez la barre de recherche en haut de votre écran. Ou vous pouvez demander à Siri de trouver louvrir pour vous.

Tous les amis avec lesquels vous avez déjà partagé votre position, et vice versa, pourront toujours être suivis dans le dernier logiciel via lapplication Find My.

Ouvrez lapplication Find My et vous verrez trois onglets en bas de votre écran. Vous verrez les deux personnes qui symbolisaient à lorigine le logo de lapplication Find My Friends dans le coin inférieur gauche. Appuyez sur cet onglet et vous trouverez la liste de vos amis et de votre famille avec lesquels vous avez partagé des données de localisation.

Vous pouvez également suivre lemplacement dun ami - avec qui vous partagez des données de localisation - via Messages . Ouvrez Messages> Appuyez sur votre conversation avec lami que vous souhaitez suivre> Appuyez sur licône circulaire au-dessus de son nom en haut de votre écran> Appuyez sur Info> Une carte de son emplacement apparaîtra en haut.

Comme lapplication Find My propose lapplication Find My iPhone ainsi que Find My Friends, vous devrez ouvrir lapplication Find My pour suivre un appareil Apple perdu, quil sagisse de vos AirPods ou de votre Apple Watch .

Nous sommes allés plus en détail sur la façon de suivre un iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods ou Mac perdu dans notre fonction distincte , mais en un mot, vous devrez vous rendre dans longlet Appareils en bas de Find My app pour voir tous les appareils Apple connectés à votre identifiant Apple.

Écrit par Britta O'Boyle.