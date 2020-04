Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Apple Music est un service de diffusion de musique en continu lancé par Apple en 2015. Le service rivalise avec Spotify , Google Play Music et Amazon Music Unlimited , offrant aux utilisateurs un accès à des millions de chansons et à une multitude de fonctionnalités, selon leur abonnement.

Apple propose quatre options dabonnement payantes, dont lune est labonnement Apple Music Family. Il existe également un abonnement mensuel individuel, un abonnement annuel individuel et un abonnement étudiant, ainsi quune option pour les utilisateurs dappareils Android.

Cette fonctionnalité se concentre sur labonnement Apple Music Family, détaillant tout ce que vous devez savoir, de son coût à ce quil offre et où il est disponible.

Le plan Apple Music Family coûte 14,99 $ / mois aux États-Unis ou 14,99 £ / mois au Royaume-Uni et comprend laccès à Apple Music pour jusquà six utilisateurs, tout comme le Spotify Premium for Family et le plan familial Google Play Music .

Pour utiliser un abonnement Apple Music Family avec dautres personnes de votre famille, vous devez configurer le partage familial à l aide dun appareil pris en charge. Si vous configurez le partage familial , vous deviendrez automatiquement lorganisateur familial.

Le plan Apple Music Family offre non seulement un accès jusquà six utilisateurs, mais chacun de ces utilisateurs aura son propre compte individuel, ce qui lui permettra de diffuser de la musique et des vidéos sans publicité, daccéder à 60 millions de chansons et à sa bibliothèque iTunes, découter en ligne ou hors ligne et téléchargez 100 000 chansons dans leur bibliothèque.

Les utilisateurs du forfait familial auront également accès à tous leurs appareils, tout en pouvant voir ce que leurs amis écoutent et avoir accès aux émissions de radio Beats 1 en direct et à la demande.

Ils peuvent choisir ce quils partagent et quand ils le partagent avec dautres membres du plan Famille, ou décider de ne pas partager du tout, et ils pourront également partager les achats iTunes sils ont configuré le partage iCloud Family.

Le plan Apple Music Family est disponible dans le monde entier, y compris aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie. Vous pouvez voir si le forfait Apple Music Family est disponible dans votre pays en vous rendant ici .

Vous pouvez souscrire au plan Apple Music Family à partir dun iPhone, iPad, iPod touch, Mac, PC ou un appareil Android. Si vous avez déjà un abonnement Apple Music individuel ou étudiant, vous pouvez le changer en abonnement familial. Suivre les étapes de la page dassistance d Apple ici vous aidera à gérer vos options dabonnement.

Si quelquun possède déjà Apple Music en tant quindividu ou étudiant, le renouvellement de cet abonnement est automatiquement annulé lorsquil adhère à un plan familial.

Si vous vous inscrivez à Apple Music à partir de zéro, vous trouverez des instructions étape par étape sur la façon de configurer un plan familial pour Mac ou PC sur cette page dassistance Apple .

Nous avons détaillé ci-dessous comment vous abonner au forfait Apple Music Family sur iPhone , iPad et iPod touch. Faites défiler un peu plus bas pour savoir comment vous abonner au forfait Apple Music Family sur un appareil Android .

Ouvrez lapplication Apple Music Si vous ne voyez pas décran Apple Music, appuyez sur «Pour vous» en bas de lécran Si vous rejoignez Apple Music pour la première fois ou avez déjà utilisé un essai, appuyez sur loffre dessai Si vous êtes actuellement abonné à Apple Music, appuyez sur Connexion, puis passez à un abonnement Famille. Appuyez sur loption Famille, puis sur «Démarrer lessai». Si vous y êtes invité, connectez-vous avec lidentifiant Apple et le mot de passe que vous utilisez avec liTunes Store. Il se peut que lon vous demande de valider vos informations de facturation, mais vous ne serez pas facturé le prix mensuel complet avant la fin de lessai. Ajoutez un mode de paiement valide et appuyez sur "Rejoindre". Si vous y êtes invité, acceptez les termes et conditions. Choisissez les genres et les artistes que vous aimez. Vous pouvez également voir ce que vos amis écoutent et recevoir des notifications lorsque les artistes sortent de la nouvelle musique.

Les membres de la famille déjà configurés dans Family Sharing auront automatiquement accès à Apple Music en suivant les étapes ci-dessus. Si vous ny avez pas accès, demandez à lorganisateur familial de vous inviter à rejoindre le partage familial.

Téléchargez lapplication Apple Music sur Google Play. Ouvrez lapplication Apple Music. Si vous ne voyez pas décran Apple Music, appuyez sur les trois points verticaux, puis appuyez sur «Pour vous». Si vous rejoignez Apple Music pour la première fois ou avez déjà utilisé un essai, appuyez sur loffre dessai. Si vous êtes actuellement abonné à Apple Music, appuyez sur Connexion, puis passez à un abonnement Famille. Appuyez sur loption Famille, puis sur Démarrer lessai. Si vous y êtes invité, connectez-vous avec lidentifiant Apple et le mot de passe que vous utilisez avec liTunes Store. Si vous ne disposez pas dun identifiant Apple, cliquez sur «Créer un nouvel identifiant Apple». Il se peut que lon vous demande de valider vos informations de facturation, mais vous ne serez pas facturé le prix mensuel complet avant la fin de lessai. Ajoutez un mode de paiement valide et appuyez sur "Rejoindre". Si vous y êtes invité, acceptez les termes et conditions. Choisissez les genres et les artistes que vous aimez. Vous pouvez également voir ce que vos amis écoutent et recevoir des notifications lorsque les artistes sortent de la nouvelle musique.

Pour activer le partage familial iCloud: appuyez sur les trois points verticaux> Paramètres du compte> Gérer ladhésion> Gérer la famille.