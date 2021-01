Accès guidé mode enfant sur iPhone et iPad: quest-ce que cest et comment lutilisez-vous?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La fonction daccès guidé dApple vous permet de verrouiller votre iPhone ou iPad dans une seule application et de contrôler les fonctionnalités disponibles pour chaque application spécifique.

Lorsquils sont activés, les boutons matériels peuvent être désactivés par exemple, ainsi que lécran tactile, ce qui en fait une fonctionnalité particulièrement pratique pour ceux qui donnent occasionnellement leur appareil à un enfant car cela les empêche daccéder à dautres applications et paramètres tout en jouant ou en regardant.

Cette fonctionnalité explique comment activer et désactiver laccès guidé, comment lutiliser, quelles sont les différentes fonctionnalités de contrôle et ce quelles font.

Pour activer laccès guidé, suivez les étapes ci-dessous sur un iPhone , iPad ou iPod Touch:

Ouvrir les paramètres

Appuyez sur Accessibilité

Faites défiler jusquà `` Accès guidé dans la section Général

Activer laccès guidé

Vous devrez ensuite ouvrir lapplication sur laquelle vous souhaitez activer laccès guidé, telle que Netflix , par exemple. Une fois lapplication ouverte, vous devrez triple-cliquer sur le bouton daccueil des téléphones Touch ID, comme liPhone 8 ou l iPhone SE , ou triple-cliquer sur le bouton dalimentation latéral sur les iPhones Face ID , comme liPhone 12. ou iPhone XR , pour activer laccès guidé.

À partir de là, un certain nombre dautres paramètres disponibles apparaîtront la première fois que vous utiliserez laccès guidé sur chaque application. Vous pouvez encercler diverses zones de votre écran pour désactiver le toucher par exemple - elles apparaîtront en gris et vous pouvez les réduire ou les agrandir.

Alternativement, si vous appuyez sur `` Options dans le coin inférieur gauche, vous avez la possibilité de désactiver ou dactiver entièrement le toucher, ainsi que le bouton latéral ou le bouton daccueil, les boutons de volume, le mouvement, les claviers et lactivation ou la désactivation des limites de temps, entre autres en fonction de lapplication.

Noubliez pas dappuyer sur le bouton `` Démarrer en haut à droite de votre écran pour démarrer la session daccès guidé après avoir sélectionné vos paramètres préférés et vous devrez peut-être entrer le code daccès de votre iPhone.

Vous pouvez également demander à Siri dactiver laccès guidé, si Siri est activé. Vous devrez ouvrir lapplication pour laquelle vous souhaitez activer laccès guidé, puis dire «Hey Siri, activez laccès guidé».

Pour désactiver laccès guidé, appuyez trois fois sur le bouton daccueil ou sur le bouton latéral, selon le modèle de votre iPhone. Vous devrez ensuite entrer votre code daccès guidé. Il est également possible dappuyer deux fois sur le bouton daccueil ou le bouton latéral et dutiliser Touch ID ou Face ID pour mettre fin à une session daccès guidé - si vous les avez configurés - plus dinformations ci-dessous.

Une fois que vous avez entré votre mot de passe ou confirmé votre identité via Face ID ou Touch ID, appuyez sur le bouton `` Fin dans le coin supérieur gauche de votre écran et la session daccès guidé se terminera et autorisera à nouveau laccès à votre appareil.

Vous verrez le bouton Options daccès guidé la première fois que vous utiliserez laccès guidé sur chaque application. Après cela, chaque fois que vous activez laccès guidé sur cette application particulière, les paramètres que vous avez sélectionnés la première fois seront mémorisés et automatiquement activés lorsque vous cliquez sur le bouton «Démarrer».

Pour modifier les options daccès guidé dune application particulière une fois que vous les avez définies, cliquez trois fois sur le bouton daccueil dun iPhone Touch ID ou sur le bouton dalimentation dun iPhone Face ID et entrez votre code daccès ou double-cliquez et confirmez votre identité avec Face ID ou Touch ID. Le bouton «Options» apparaîtra alors en bas à gauche de votre écran, vous permettant de modifier les paramètres de lapplication particulière dans laquelle vous vous trouvez.

La définition dun code daccès guidé ajoute une couche supplémentaire de sécurité lorsquil sagit de mettre fin à une session daccès guidé. Cela signifie quun enfant ne peut pas accidentellement accéder au reste de votre appareil lorsquil joue avec le bouton daccueil ou le bouton latéral. Il est peu probable quils appuient sur le bouton trois fois de suite rapidement, mais ce nest pas impossible non plus.

Pour configurer un code daccès guidé:

Ouvrir les paramètres

Appuyez sur Accessibilité

Faites défiler jusquà `` Accès guidé dans la section Général

Paramètres du mot de passe

Définir le code daccès guidé

Entrez un mot de passe

Entrez à nouveau votre mot de passe

Cette section vous permet également dactiver Face ID ou Touch ID pour mettre fin à une session daccès guidé après une double pression sur le bouton daccueil ou dalimentation. Vous trouverez loption Face ID ou Touch ID sous le "Définir le code daccès guidé". Activez-le pour utiliser Face ID ou Touch ID.

Bouton veille / réveil

Boutons de volume

Mouvement

Claviers

Toucher

Recherche de dictionnaire

Limite de temps

En fonction de lapplication sur laquelle vous souhaitez activer laccès guidé, cela dépend des options que vous obtenez. Par exemple, la recherche de dictionnaire napparaîtra pas dans les options daccès guidé sur Netflix, mais elle le sera sur Safari.

Désactiver le bouton Veille / Réveil désactivera le bouton Veille / Réveil de votre appareil.

La désactivation des boutons de volume désactivera les boutons de volume.

La désactivation de Motion limitera la réponse de votre appareil aux mouvements. Il ne répondra pas au fait dêtre secoué, par exemple, et il ne tournera pas.

Désactiver les claviers arrêtera le clavier dapparaître.

Désactiver le toucher empêchera lécran de votre appareil de répondre au toucher. Ceci est particulièrement utile pour des applications comme Netflix si vous autorisez votre enfant à utiliser votre appareil pour regarder quelque chose, par exemple.

Activer la recherche dans le dictionnaire permettra à lutilisateur dutiliser la fonction Rechercher lorsquil sélectionne du texte.

Activer la limite de temps vous permettra de choisir une limite de temps pour votre session daccès guidé.

Un certain nombre de choses. Tout dabord, il est possible dajouter des contrôles daccès guidé à votre tableau de bord Control Center, offrant un accès plus rapide. Pour ce faire: Ouvrez Paramètres> Centre de contrôle> Personnaliser les contrôles> Appuyez sur le «+» à côté de Accès guidé. Vous pouvez modifier lordre dapparition des applications dans votre centre de contrôle en les déplaçant de haut en bas à laide des trois lignes sur la droite. Lisez notre fonction de personnalisation du centre de contrôle pour plus de conseils .

Deuxièmement, vous pouvez configurer votre appareil pour quil émette un son ou parle pour relayer le temps daccès guidé restant avant la fin du temps si vous avez défini une limite de temps. Ce paramètre se trouve dans les paramètres daccès guidé sous Paramètres> Accessibilité> Accès guidé.

Troisièmement, vous pouvez configurer laccès guidé pour refléter votre paramètre de verrouillage automatique ou, lorsquil est désactivé, laccès guidé éteindra lécran après 20 minutes dinactivité. Comme pour le paramètre Limite de temps, vous pouvez y accéder via Paramètres> Accessibilité> Accès guidé.

Écrit par Britta O'Boyle.