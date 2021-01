Trucs et astuces Apple iMessage: Maîtrisez iMessage sur iPhone, iPad, Mac et iPod

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Messages est lapplication de messagerie dApple disponible pour iPhone , iPad , iPod Touch et Mac , mais ce nest pas seulement pour les messages SMS et iMessages, il existe une multitude de fonctionnalités dans lapplication.

Les messages peuvent être utilisés sur plusieurs appareils, en se synchronisant entre eux tous lorsquils sont connectés au même identifiant Apple. Voici nos meilleurs conseils et astuces pour vous aider à tirer le meilleur parti diMessages et de sa plateforme.

Ouvrez lapplication Messages> Appuyez sur le fil de discussion de la personne pour laquelle vous souhaitez désactiver les confirmations de lecture> Appuyez sur le nom du contact en haut du fil de messages> Appuyez sur licône dinformation> Désactivez `` Envoyer des accusés de lecture .

Ouvrez lapplication Messages> Appuyez sur le fil de discussion de la personne dont vous souhaitez voir le premier iMessage envoyé> Appuyez sur lhorodatage en haut de votre écran et vous serez redirigé vers le premier message.

Cette astuce fonctionne également pour vous ramener à vos fils de messages les plus récents si vous avez fait défiler vers le bas.

Ouvrez lapplication Messages> Faites glisser votre doigt de gauche à droite sur le fil de discussion de la personne que vous souhaitez épingler en haut de vos messages> Appuyez sur le bouton dépingle jaune. Votre fil de discussion avec cette personne apparaîtra dans un cercle en haut. Vous pouvez épingler jusquà six fils de discussion.

Pour détacher un fil, maintenez le cercle de la personne que vous souhaitez détacher et sélectionnez détacher.

Ouvrez lapplication Messages> Appuyez sur le fil de la personne à qui vous souhaitez envoyer un GIF ou commencez un nouveau message> Appuyez sur licône rose avec la loupe dans la barre au-dessus du clavier> Tapez dans la zone de recherche le type de GIF vous voulez ou faites défiler les options> Sélectionnez votre GIF> Appuyez sur la flèche dans le coin droit de la boîte de message pour envoyer.

Ouvrez lapplication Messages> Faites glisser votre doigt de droite à gauche sur le fil de messages dont vous souhaitez désactiver les notifications> Appuyez sur le symbole de la cloche> Un symbole Ne pas déranger (demi-lune) apparaîtra à gauche des fils de messages dont vous avez arrêté les notifications.

Pour récupérer les alertes, balayez à nouveau de droite à gauche sur le fil des messages et appuyez à nouveau sur le symbole de la cloche.

Ouvrez lapplication Messages> Appuyez sur le fil des messages de la personne avec laquelle vous souhaitez partager votre position> Appuyez sur le nom du contact en haut du fil des messages> Appuyez sur licône dinformation> Envoyer ma position actuelle.

Ouvrez lapplication Messages> Appuyez sur Modifier dans le coin supérieur gauche> Sélectionnez Modifier le nom et la photo> Appuyez sur `` Modifier sous limage pour changer votre photo> Changez votre nom en appuyant sur le prénom et le nom.

Ouvrez lapplication Messages> Appuyez sur le fil de discussion de la personne à qui vous souhaitez envoyer un message manuscrit> Tournez votre iPhone à lhorizontale> Appuyez sur la ligne ondulée dans le coin inférieur droit du clavier si lespace blanc napparaît pas tout de suite > Commencez à dessiner ou sélectionnez lun des messages pré-écrits> Appuyez sur «Terminé» dans le coin supérieur droit> Appuyez sur la flèche pour envoyer.

Ouvrez lapplication Messages> Faites glisser votre doigt de droite à gauche sur le fil de messages que vous souhaitez supprimer> Appuyez sur licône de la corbeille rouge> Confirmer la suppression.

Ouvrez lapplication Messages> Appuyez sur Modifier dans le coin supérieur gauche> Appuyez sur Sélectionner les messages> Sélectionnez les fils de messages que vous souhaitez supprimer> Appuyez sur `` Supprimer dans le coin inférieur droit.

Ouvrez lapplication Messages> Ouvrez le fil de messages dont vous souhaitez supprimer un message individuel> Appuyez et maintenez le message individuel que vous souhaitez supprimer> Appuyez sur `` Plus en bas du menu contextuel> Sélectionnez les autres messages que vous souhaitez sélectionner pour supprimer, le cas échéant> Appuyez sur licône de la corbeille dans le coin inférieur gauche de lapplication.

Ouvrez lapplication Messages> Tapez sur le carré avec le crayon dans le coin supérieur droit> Commencez à taper le nom du contact> Tapez sur le contact dans la liste> Commencez à taper votre message dans la boîte de message au-dessus du clavier> Appuyez sur la flèche vers la droite dans la boîte de message à envoyer.

Ouvrez lapplication Messages> Tapez sur le carré avec le crayon dans le coin supérieur droit> Commencez à taper le nom du contact> Tapez sur le contact dans la liste> Tapez un autre nom et sélectionnez le contact> Répéter jusquà ce que vous ayez ajouté tous les noms de contact que vous veulent faire partie du groupe iMessage.

Le nombre maximum, ou limite de chat de groupe iMessage, est de 32.

Ouvrez lapplication Messages> Appuyez sur le fil de discussion de la personne que vous souhaitez utiliser FaceTime (doit être un utilisateur iOS)> Appuyez sur le nom du contact en haut du fil de discussion> Appuyez sur `` FaceTime .

Ouvrez lapplication Messages> Appuyez sur le fil de messages de la personne que vous souhaitez appeler> Appuyez sur le nom du contact en haut du fil de messages> Appuyez sur «Audio».

Ouvrez lapplication Messages> Appuyez sur le fil de discussion de la personne avec laquelle vous souhaitez partager votre position actuelle> Appuyez sur le nom du contact en haut du fil de discussion> Appuyez sur licône dinformation> Partager ma position> Sélectionnez entre Partager pour Une heure »,« Partager jusquà la fin de la journée »et« Partager indéfiniment ».

Si vous choisissez `` Partager indéfiniment , vous apparaitrez dans lapplication Localiser mon contact de ce contact, et il verra également votre emplacement en haut de son écran lorsquil tapera sur le symbole dinformation sous le nom de votre contact dans votre fil de discussion dans ses messages. app.

Ouvrez lapplication Messages> Appuyez sur le fil de discussion de la personne dont vous souhaitez voir les images et les pièces jointes envoyées de et vers vous> Appuyez sur le nom du contact en haut du fil de discussion> Appuyez sur licône dinformations> Photos, liens et les pièces jointes apparaissent en bas.

Un message apparaîtra en bleu pour un iMessage et en vert pour un SMS. En règle générale, tout message envoyé entre des appareils iOS sera bleu (si le destinataire a activé iMessage), mais comme iMessages nécessite également une connexion Internet, vous les verrez parfois apparaître en vert si vous ou le destinataire navez pas de connexion Internet active. .

Les messages envoyés entre un appareil iOS et un appareil Android ou Windows apparaîtront toujours en vert.

Ouvrez lapplication Messages> Appuyez sur le carré avec le crayon dans le coin supérieur droit> Commencez à saisir le nom du contact> Appuyez sur le contact dans la liste> Appuyez et maintenez licône audio dans le cercle à droite de la boîte de message au-dessus du clavier> Énoncez votre message.

Vous aurez ensuite la possibilité de lire votre message audio enregistré en appuyant sur le bouton de lecture dans la barre grise à droite de la boîte de message, de lenvoyer en appuyant sur la flèche en haut de la barre grise à droite ou dannuler en en appuyant sur le «x» dans le cercle à gauche de la boîte de message.

Ouvrez lapplication Messages> Appuyez sur le fil de discussion de la personne à laquelle vous souhaitez envoyer une photo ou commencez un nouveau message> Appuyez sur licône de lappareil photo à gauche de la boîte de message au-dessus du clavier> Prendre une photo et appuyez sur la flèche dans en bas à droite si vous êtes satisfait ou appuyez sur licône de la galerie en haut à gauche de votre écran et sélectionnez limage que vous souhaitez envoyer> Ajouter des commentaires> Appuyez sur la flèche à droite de la boîte de message pour envoyer.

Sinon, si vous souhaitez envoyer une photo que vous avez déjà prise, vous pouvez utiliser les applications iMessages. Une fois dans le fil de discussion de la personne à qui vous souhaitez envoyer la photo> Appuyez sur licône Apple Photos au-dessus du clavier et sous la boîte de message> Recherchez parmi vos photos en faisant défiler de droite à gauche ou appuyez sur `` Toutes les photos pour accéder une vue plein écran de lapplication Photos et de tous vos albums> Sélectionnez la photo> Appuyez sur la flèche à droite de la boîte de message pour lenvoyer.

Ouvrez lapplication Messages> Appuyez sur le fil de discussion de la personne à laquelle vous souhaitez envoyer un message ou commencez un nouveau message> Appuyez sur licône du microphone dans le coin inférieur droit de lapplication sous le clavier> Commencez à parler et ce que vous dites sera commencent à apparaître dans la boîte de message au-dessus du clavier.

Vous pouvez dire des choses comme «Point complet» et «Virgule» pour la ponctuation ou vous pouvez lajouter avant dappuyer sur la flèche pour envoyer le message.

Ouvrez lapplication Messages> Appuyez sur Modifier dans le coin supérieur gauche> Appuyez sur Sélectionner les messages> Sélectionnez les fils de messages que vous souhaitez marquer comme lus> Appuyez sur `` Lire dans le coin inférieur gauche.

Ouvrez lapplication Messages> Tapez ce que vous recherchez dans la barre de recherche en haut des fils de discussion> Tous les messages relatifs à ce que vous recherchez apparaîtront sous la barre.

Ouvrez lapplication Messages> Ouvrez le fil de discussion à partir duquel vous souhaitez transférer un message individuel> Appuyez et maintenez le message individuel que vous souhaitez transférer> Appuyez sur `` Plus en bas de votre écran> Sélectionnez les autres messages que vous souhaitez transférer, si any> Sélectionnez la flèche courbe en bas à droite de lécran.

Le contenu du ou des messages transférés apparaîtra alors dans un nouveau message où vous pourrez ajouter le nom dun destinataire en haut et appuyer sur la flèche à droite de la boîte de message pour lenvoyer.

Ouvrez lapplication Messages> Appuyez sur le fil de discussion de la personne à laquelle vous souhaitez envoyer un Animoji ou créez un nouveau message> Sélectionnez licône Animoji / Memoji dans la barre au-dessus du clavier (Memoji avec cadre jaune)> Faites défiler horizontalement pour sélectionner lAnimoji que vous souhaitez envoyer> Apportez votre visage en vue> Appuyez et maintenez le bouton rouge dans le coin inférieur droit de lAnimoji pour enregistrer un message dune durée maximale de 30 secondes> Appuyez sur la flèche pour envoyer lorsque vous êtes satisfait.

Ouvrez lapplication Messages> Appuyez sur le fil de discussion de la personne à laquelle vous souhaitez envoyer un Memoji ou créez un nouveau message> Sélectionnez licône Animoji / Memoji au-dessus du clavier> Sélectionnez votre Memoji ou appuyez sur les trois points du cercle pour créer un nouveau Memoji> Appuyez sur la flèche pour envoyer.

Ouvrez lapplication Messages> Appuyez sur le fil de discussion de la personne qui vous a envoyé le message individuel auquel vous souhaitez `` réagir > Appuyez et maintenez le message individuel auquel vous souhaitez réagir> Sélectionnez entre un cœur, les pouces vers le haut, les pouces vers le bas, Haha, double point dexclamation ou point dinterrogation.

Ouvrez Paramètres> Faites défiler jusquà «Messages»> Activez loption «Envoyer par SMS».

Ouvrez Paramètres> Faites défiler jusquà «Messages»> Faites défiler jusquà la section Messages audio> Activez «Élever pour écouter». Lorsque cette option est activée, les messages audio seront lus dès que vous porterez votre iPhone à votre oreille.

Bien que lenvoi dune image sous forme diMessage soit gratuit, ce nest pas le cas si vous en envoyez un sous forme de message texte - il vaut mieux utiliser un service comme WhatsApp entre les appareils iOS et Android si vous souhaitez envoyer une image.

Néanmoins, si vous voulez vous assurer de toujours recevoir des messages image lorsquils ne sont pas envoyés via iMessage:

Ouvrez Paramètres> Faites défiler jusquà Messages> Faites défiler vers le bas jusquà la section SMS / MMS> Activez ou désactivez `` Messagerie MMS en fonction de vos préférences.

Ouvrez Paramètres> Faites défiler jusquà Notifications> Faites défiler jusquà Messages> Faites défiler jusquà la section Options> Appuyez sur Afficher les aperçus> Choisissez entre Toujours, Quand Déverrouillé ou Jamais.

Ouvrez Paramètres> Faites défiler jusquà `` Notifications > Faites défiler jusquà `` Messages > Faites défiler jusquà la section Options> Appuyez sur `` Groupe de notifications > Sélectionnez entre `` Automatique , `` Par application ou `` Désactivé .

Lorsque cette option est activée, plusieurs notifications de messages apparaîtront sous la forme dun groupe de notifications en couches pour permettre dautres notifications de différentes applications sur votre écran verrouillé.

Ouvrez Paramètres> Faites défiler jusquà "Notifications"> Faites défiler jusquà "Messages"> Activez ou désactivez "Autoriser les notifications".

Ouvrez Paramètres> Faites défiler jusquà «Notifications»> Faites défiler jusquà «Messages»> Décochez la case «Centre de notifications» dans la section Alertes.

Ouvrez Paramètres> Faites défiler jusquà «Notifications»> Faites défiler jusquà «Messages»> Décochez la case «Verrouiller lécran» dans la section Alertes.

Ouvrez Paramètres> Faites défiler jusquà «Notifications»> Faites défiler jusquà «Messages»> Décochez la case «Bannières» dans la section Alertes.

Ouvrez Paramètres> Faites défiler jusquà `` Notifications > Faites défiler jusquà `` Messages > Faites défiler jusquà la section Options> Appuyez sur `` Répéter les alertes > Choisissez entre `` Jamais , `` Une fois , `` Deux fois , `` 3 fois , «5 fois» ou «10 fois».

Ouvrez Paramètres> Faites défiler jusquà «Messages»> Activez ou désactivez «Envoyer des accusés de lecture».

Lorsque la lecture des reçus est activée, les utilisateurs verront «Lire» en gris sous le message quils vous ont envoyé lorsque vous louvrez.

Ouvrez Paramètres> Faites défiler jusquà «Messages»> Désactivez «iMessage».

Les iMessages peuvent être envoyés entre les appareils iPhone, iPod, iPad et Mac.

Ouvrez Paramètres> Faites défiler jusquà «Messages»> Activez «iMessage».

Ouvrez Paramètres> Faites défiler jusquà «Messages»> Activez ou désactivez «Afficher les photos des contacts».

Ouvrez Paramètres> Faites défiler jusquà `` Messages > Appuyez sur `` Envoyer et recevoir > Sélectionnez les comptes auxquels vous souhaitez recevoir des iMessages et à partir desquels répondre> Sélectionnez les comptes à partir desquels vous souhaitez démarrer de nouvelles conversations.

Ouvrez Paramètres> Faites défiler jusquà `` Messages > Faites défiler jusquà `` Bloqué > Ajouter le contact ou le numéro que vous souhaitez bloquer.

Remarque: si vous bloquez quelquun, vous ne recevrez pas dappels téléphoniques, de messages ou dappels FaceTime de la part des personnes figurant sur la liste de blocage.

Ouvrez Paramètres> Faites défiler jusquà «Messages»> Faites défiler jusquà la section Historique des messages> Appuyez sur «Conserver les messages»> Choisissez entre «30 jours», «1 an» et «À jamais».

Ouvrez Paramètres> Faites défiler jusquà «Messages»> Faites défiler jusquà la section Filtrage des messages> Activez «Filtrer les expéditeurs inconnus».

Les messages provenant de personnes ne figurant pas dans votre liste de contacts seront ensuite triés dans une liste distincte.

Ouvrez Paramètres> Faites défiler jusquà `` Messages > Faites défiler jusquà la section Messages audio> Appuyez sur `` Expirer > Choisissez entre `` Après 2 minutes ou `` Jamais .

Apple a intégré lApp Store dans Apple Messages dans iOS 10, permettant aux utilisateurs de télécharger des applications telles que Citymapper, Google Photos et Dropbox, ainsi que des jeux, à utiliser dans iMessage. Vous pouvez lire plus dapplications iMessage et les meilleures à télécharger dans notre fonctionnalité distincte.

Pour télécharger une application iMessage: Ouvrez lapplication Messages> Appuyez sur un fil de discussion> Appuyez sur licône App Store à gauche de la boîte de message> Appuyez sur licône App Store dans la barre en haut du clavier> Recherchez le lapplication souhaitée ou faites défiler les options recommandées> Télécharger.

Ouvrez lapplication Messages> Appuyez sur nimporte quel fil de discussion> Faites défiler la barre dapplication au-dessus du clavier jusquà ce que vous arriviez à licône `` Plus avec les trois points gris dans un ovale blanc> Appuyez sur `` Modifier dans le coin supérieur droit> Balayez vers la droite à gauche sur lapplication que vous souhaitez supprimer ou désactivez-la si vous souhaitez la supprimer temporairement de la barre dapplications.

Ouvrez lapplication Messages> Appuyez sur nimporte quel fil de discussion> Faites défiler la barre dapplications au-dessus du clavier jusquà ce que vous arriviez à licône `` Plus avec les trois points gris dans un ovale blanc> Appuyez sur `` Modifier dans le coin supérieur droit. Vous pouvez réorganiser les cinq meilleures applications en les déplaçant de haut en bas selon vos préférences.

Pour modifier les applications qui apparaissent dans les cinq premiers, vous devrez appuyer sur le cercle rouge à gauche de lapplication dans les cinq premiers pour la supprimer et sur le cercle vert à gauche de lapplication dans la liste ci-dessous que vous souhaitez ajouter. .

Ouvrez lapplication Messages> Ouvrez nimporte quel fil de discussion> Appuyez sur licône de lApp Store au-dessus du clavier> Appuyez sur licône de recherche à droite du texte de lApp Store> Tapez le jeu auquel vous voulez jouer> Télécharger.

Ouvrez le fil de discussion de la personne avec laquelle vous voulez jouer à un jeu> Appuyez sur licône du jeu dans la barre dapplications au-dessus du clavier> Jouez au jeu.

Ouvrez lapplication Messages> Ouvrez nimporte quel fil de discussion> Appuyez sur licône App Store au-dessus du clavier> Appuyez sur licône de recherche à droite du texte de lApp Store> Mots avec des amis> Télécharger des mots pour le jeu iMessage.

Ouvrez le fil de discussion de la personne avec qui vous voulez jouer à Words with Friends> Tapez sur lapplication Words dans la barre au-dessus du clavier> Play Away.

Les iMessages sont automatiquement synchronisés avec un Mac ou un iPad connecté sur le même identifiant Apple et avec iMessage activé, mais les SMS ne le sont pas. Pour voir les SMS envoyés au numéro associé à votre compte iMessage:

Ouvrez Paramètres (sur iPhone)> Faites défiler jusquà Messages> Appuyez sur Transfert de messages texte> Basculez les appareils dans la liste que vous souhaitez autoriser à envoyer et à recevoir des messages texte depuis votre iPhone.

Appuyez sur Apple en haut à gauche de votre écran> Ouvrez les Préférences Système> Appuyez sur `` Notifications > Faites défiler jusquà `` Messages > Désactivez `` Autoriser les notifications à partir des messages .

Appuyez sur Apple en haut à gauche de votre écran> Ouvrir les préférences système> Appuyez sur `` Notifications > Faites défiler jusquà `` Messages > Décochez `` Afficher laperçu de la notification .

Ouvrez lapplication Messages sur votre Mac> Ouvrez le menu Messages en haut à gauche de votre écran> Ouvrir les préférences> Sélectionnez longlet iMessages> Cochez ou décochez la case des accusés de lecture en bas de la zone de préférences.

Si cela vous a plu, vous pouvez lire nos conseils et astuces Apple Photos pour maîtriser également lapplication Photos.

Écrit par Britta O'Boyle.