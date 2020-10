Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple espère tuer le paywall. (Mais pas son propre paywall, bien sûr.) La société propose un service dabonnement, appelé Apple News +, qui donne aux utilisateurs un accès sans précédent à certains des plus grands journaux et magazines du monde. Il comprend plus de 300 publications.

Cest ici! Apple lance le service dabonnement au magazine Apple News +

Certains des grands noms incluent le Los Angeles Times, Vogue et The National Geographic. Cela devrait donc réduire considérablement le nombre de fois où on vous a dit que vous lisiez le maximum darticles gratuits pendant un mois, mais cela ne sarrêtera pas complètement, car il existe encore plusieurs sources dinformation importantes, comme The New York. Horaires, qui ne sont pas inclus dans le service. Néanmoins, Apple News + devrait offrir beaucoup de choses à lire.

Malgré laccent mis sur les magazines lors de son dévoilement, News + est à la fois un journal et un service dabonnement à des magazines qui coûte un abonnement mensuel.

Apple News + est accessible dans lapplication mobile Apple News existante. (Bien que lutilisation de lapplication News soit gratuite, vous devez payer des frais mensuels pour lire le contenu qui fait partie de News +.) Lapplication Apple News affiche les onglets suivants: Aujourdhui, News +, Audio et Suivi. Appuyez simplement sur News + pour accéder au service dabonnement. Si vous ne lavez jamais essayé auparavant ou si vous ne vous êtes pas encore abonné, vous serez alors invité à vous abonner via votre appareil.

Une fois ouvert, News + affiche une section Mes magazines, ainsi quune histoire de couverture, une section Pour vous et dautres catégories, toutes organisées par les éditeurs dApple News.

Vous pouvez vous attendre à des versions complètes de vos magazines, avec des couvertures animées et des articles avec des photographies immersives.

Toutes les mises en page sont optimisées pour iPhone, iPad et Mac.

Les rédacteurs dApple News organiseront des articles et les serviront. Attendez-vous à tout, des derniers titres aux pièces spéciales en profondeur.

Apple News saméliorera en fonction de vos centres dintérêt et utilise également «lintelligence sur lappareil» pour recommander des articles.

Apple News naccédera à vos informations quavec une autorisation explicite et nautorisera pas les annonceurs et les éditeurs à vous suivre.

Vous pourrez analyser les recommandations de votre flux Aujourdhui, y compris les numéros complets du magazine si vous êtes abonné à Apple News +.

Les numéros actuels de vos magazines préférés sont automatiquement téléchargés.

Le service coûte 9,99 $ par mois aux États-Unis (12,99 $ canadiens). Apple propose également un mois de service gratuit si vous souhaitez lessayer.

Le partage familial est également disponible, donnant accès à un maximum de six membres de la famille moyennant un abonnement mensuel.

Le pack de services Apple pour Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade, Apple News + et Fitness + a été lancé en octobre 2020. Cela signifie que vous pouvez désormais vous abonner à Apple News + via lun des trois niveaux de loffre Apple One: Individuel, Famille et Premier. Les plans individuel et familial dApple One sont disponibles dans plus de 100 pays et régions, y compris aux États-Unis et au Royaume-Uni. Le plan Premier a également été lancé, mais uniquement aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Australie.

Voici combien coûte chaque niveau Apple One au lancement:

Individuel: vous obtenez Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade et 50 Go de stockage iCloud pour 14,95 £ / 14,95 $ par mois.

vous obtenez Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade et 50 Go de stockage iCloud pour 14,95 £ / 14,95 $ par mois. Famille: jusquà six membres de votre famille bénéficient dApple Music, dApple TV + et dApple Arcade, et de 200 Go diCloud pour 14,95 £ / 19,95 $ par mois.

jusquà six membres de votre famille bénéficient dApple Music, dApple TV + et dApple Arcade, et de 200 Go diCloud pour 14,95 £ / 19,95 $ par mois. Premier: Inclut tous les autres avantages, mais augmente le stockage iCloud à 2 To par mois et ajoute des abonnements au service de magazines et de journaux News + et au nouveau service Fitness + pour 29,95 £ / 29,95 $ par mois.

Les nouveaux abonnés peuvent suivre ces étapes pour sabonner à Apple One:

Ouvrez lapplication Paramètres sur votre appareil iOS. Accédez à votre nom en haut des paramètres. Sélectionnez le menu Abonnements . Sélectionnez Obtenir Apple One. Choisissez le niveau Apple One de votre choix. Sélectionnez Démarrer lessai gratuit .

Si vous avez déjà un abonnement Apple, comme Apple News +, vous recevrez un remboursement au prorata pour les jours restants sur vos abonnements existants.

Pour plus de détails, consultez notre guide sur Apple One.

Vous avez besoin de lapplication Apple News pour accéder au service dabonnement News + - et cela nécessite un iPhone, un iPad ou un ordinateur Mac .

Si vous navez pas dappareil Apple, vous ne pouvez pas utiliser lapplication Apple News ou le service dabonnement News +. Cependant, si vous avez un appareil Apple, vous inscrire à Apple News + est simple: ouvrez simplement votre application Apple News et trouvez le bouton News +. Cest un onglet en bas de liPhone (ou un menu latéral sur un iPad).

Si vous ne le voyez pas, assurez-vous que la mise à jour la plus récente est installée sur votre appareil.

Apple News + propose le contenu de plus de 300 publications. Consultez la liste complète ici.



Pour rappel, Apple News nécessite un appareil Apple comme un iPhone, un iPad ou un Mac. Si vous ne possédez pas lun de ces appareils, vous ne pouvez pas utiliser News +.

Apple News + est disponible uniquement en Australie, au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Écrit par Maggie Tillman.