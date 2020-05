Quest-ce que Apple Screen Time et comment ça marche?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Screen Time dApple vise à répondre aux préoccupations croissantes concernant laugmentation de lutilisation des appareils, la dépendance aux smartphones et les médias sociaux ayant un impact sur la santé mentale. Lidée est de vous aider à reprendre le contrôle, ou au moins de vous faire prendre conscience du temps que vous passez sur vos appareils et de ce que vous faites sur eux.

Voici tout ce que vous devez savoir sur Apple Screen Time, comment lutiliser et quelles fonctionnalités il offre.

Screen Time fait partie intégrante d iOS et d iPadOS et en tant que tel, il fonctionne avec toutes les applications sans que les développeurs ou les applications individuelles naient besoin dapporter des modifications pour en bénéficier.

Il est situé dans lapplication Paramètres et surveille la façon dont vous utilisez vos appareils, présentant tout, du temps que vous avez passé sur certaines catégories dapplications et des applications spécifiques, au nombre de fois que vous avez pris votre iPhone en un jour donné ou même heure.

Les données collectées peuvent être consultées dans des graphiques pratiques dans le menu Screen Time et à la fin de la semaine, vous obtiendrez un rapport via une notification afin que vous puissiez voir exactement ce que vous avez fait cette semaine, comment cela par rapport à la précédente semaine et combien de temps vous avez perdu dans certaines applications.

Apple décompose les applications en utilisant les catégories de lApp Store afin que vous puissiez voir si vous jouez à beaucoup de jeux, ou passez du temps sur les réseaux sociaux, ou si vous êtes un utilitaire.

Comme les données sont collectées sur lApp Store - et que tout est examiné par un humain - vous ne devriez pas trouver quun jeu se cache dans une catégorie de travail, par exemple, offrant une bonne indication de la façon dont vous utilisez vos appareils.

Le temps décran est basé sur votre compte iCloud, ce qui signifie que vous pourrez voir comment vous utilisez les applications sur plusieurs appareils en basculant sur loption `` Partager sur plusieurs appareils dans le menu Temps décran.

Pour voir votre temps décran et accéder à toutes les données collectées par la fonctionnalité, rendez-vous sur lapplication Paramètres sur votre iPhone ou iPad et appuyez sur le menu Temps décran.

À partir de là, vous pouvez définir les limites des applications, planifier les temps darrêt, définir les applications que vous souhaitez autoriser à tout moment, bloquer le contenu inapproprié et définir des limites en fonction de vos contacts. Vous pouvez également choisir dutiliser un mot de passe Screen Time pour permettre plus de temps lorsque les limites expirent - bon à utiliser sur un iPad familial par exemple.

Pour voir vos données de temps décran, ouvrez le menu Temps décran depuis lapplication Paramètres et sélectionnez «Voir toutes les activités». Vous pouvez ensuite choisir les vues Semaine et Jour en haut de lécran, ainsi que balayer de gauche à droite sur les graphiques pour voir lactivité des semaines et des jours précédents.

Taper sur lune des applications dans le menu `` Les plus utilisés vous donnera plus de détails et vous pouvez également voir plus de données dans le menu `` Notifications et le menu `` Première utilisation après la collecte . Nous allons plus en détail sur les fonctionnalités spécifiques de Screen Time et comment les utiliser ci-dessous.

Lidée des données de temps décran est quen comprenant comment vous interagissez avec votre téléphone ou votre tablette, vous pouvez alors prendre un contrôle beaucoup plus important, soit en prenant des mesures drastiques comme la suppression complète de lapplication, soit en limitant la façon dont vous lutilisez en définissant Limites dapplication.

Le problème, bien sûr, cest que vous devez décider dapporter ce changement. Vous pouvez choisir dignorer les résultats du temps décran ou de les contourner à tout moment.

Pour désactiver Apple Screen Time, accédez à lapplication Paramètres sur votre iPhone ou iPad et appuyez sur Screen Time. Faites défiler vers le bas du menu et vous verrez «Turn Off Screen Time» en bas.

Lorsquelle est désactivée, votre temps décran ne sera plus signalé et toutes les limites, les paramètres dindisponibilité et les restrictions de contenu et de confidentialité seront désactivés.

Les limites dapplication dans Screen Time vous permettent de vous fixer des limites de temps quotidiennes ou hebdomadaires pour limiter votre utilisation, que ce soit une application spécifique comme Facebook ou une catégorie dapplication entière comme les médias sociaux ou les jeux, par exemple.

Pour définir une limite dapplication, accédez au menu Heure de lécran dans lapplication Paramètres. Appuyez sur «Limites dapplication» sous le graphique de la moyenne quotidienne et sélectionnez «Ajouter une limite». De là, vous pouvez choisir de sélectionner une catégorie entière, ou vous pouvez appuyer sur la flèche de la catégorie pour développer le menu pour afficher les applications individuelles. Pour choisir une catégorie ou une application individuelle, sélectionnez la case à gauche et appuyez sur «Suivant».

Vous devrez ensuite choisir la durée souhaitée de la limite, par exemple 30 minutes par jour. Vous pouvez également avoir différentes limites pour différents jours en appuyant sur «Personnaliser les jours». Cela vous permet de choisir de limiter WhatsApp à une heure par jour lundi, mardi et mercredi et à deux heures jeudi, vendredi, samedi, dimanche, par exemple.

Lorsquune limite dapplication est sur le point dexpirer, vous recevrez une notification vous indiquant quil ne vous reste que cinq minutes. Lorsque votre temps est écoulé, licône de lapplication sera légèrement grisée sur votre écran daccueil et si vous louvrez, vous verrez un écran blanc avec un sablier et les mots `` Time Limit . Vous pouvez choisir «OK» pour quitter lapplication et faire autre chose avec votre temps.

Ou, vous pouvez sélectionner Ignorer la limite, après quoi vous aurez le choix entre quatre options: Une minute de plus, Me le rappeler dans 15 minutes, Ignorer la limite pour aujourdhui ou Annuler.

Les limites dapplication de la durée décran sont très similaires au fonctionnement de la fonction Ne pas déranger pendant la conduite. Vous pouvez choisir de le rejeter, mais cela vous fait réfléchir à deux fois.

Le temps darrêt est une autre fonctionnalité du temps décran dApple, comme les limites dapplication. Plutôt que de mettre une limite de temps sur les applications ou les catégories dapplications comme les limites dapplication, cependant, le temps darrêt vous permet de planifier un bloc de temps où seules les applications que vous choisissez fonctionneront.

Cette fonctionnalité pourrait être utilisée par les parents pour contrôler les applications disponibles pour leurs enfants pendant la période précédant le coucher, par exemple, mais vous pouvez également lutiliser pour vous empêcher dutiliser votre courrier électronique professionnel après les heures de bureau ou les médias sociaux pendant le travail.

Pour accéder au temps darrêt, ouvrez lapplication Paramètres et accédez au menu Temps décran. Appuyez sur «Temps darrêt» sous le tableau des moyennes quotidiennes. Vous devrez ensuite activer le temps darrêt, sélectionner les jours souhaités et sélectionner le calendrier, tel que 22h00 à 07h00.

Seules les applications que vous choisissez dautoriser et les appels téléphoniques seront disponibles lorsque le temps darrêt est activé. Il est possible de mettre en liste blanche certaines applications afin que vous puissiez toujours utiliser le téléphone ou les fonctionnalités de messagerie, par exemple. Pour ce faire, appuyez sur loption «Toujours autorisé» dans le menu Time Screen et appuyez sur licône «+» à côté des applications que vous souhaitez autoriser même lorsque le temps darrêt est activé.

Le temps décran consiste également à présenter le temps que vous passez à interagir avec votre appareil. À laide dun certain nombre de signaux, Apple mesure le nombre de fois que vous décrochez votre téléphone ou votre iPad au cours dune heure donnée. Il y a un niveau dengagement pour quil senregistre, mais il sagit de suivre le nombre de fois que vous le récupérez.

Pour voir combien de fois vous avez récupéré votre appareil, accédez au menu Heure de lécran dans lapplication Paramètres. Appuyez sur «Voir toutes les activités» sous le graphique de la moyenne quotidienne. Faites défiler la section Les plus utilisés et vous arriverez à la section Pickups.

De là, vous verrez un graphique avec un certain nombre de ramassages pour ce jour ou cette semaine (en fonction de longlet sélectionné en haut), ainsi que lheure du premier ramassage en mode Jour ou le jour avec le plus de ramassages en vue Semaine.

Pour basculer entre laffichage Jour et Semaine, sélectionnez Jour ou Semaine en haut du menu Heure de lécran.

Alors que le contrôle parental contribue grandement à fournir des contrôles plus granulaires, Apple noffre pas de prise en charge de plusieurs utilisateurs sur un seul appareil pour iPhone ou iPad. Le temps décran ne fonctionne que via lutilisation du compte iCloud sur les appareils, donc si vous avez un iPad familial, le système enregistrera toute lutilisation de lapplication, peu importe qui lutilise.

Vous pouvez cependant contrôler les applications que vos enfants utilisent. Les parents peuvent accéder au rapport dactivité de leur enfant à partir de leurs propres appareils Apple pour comprendre où leur enfant passe son temps et ils peuvent gérer et définir des limites dapplication.

Vous pouvez également utiliser Downtime pour planifier un bloc de temps afin de limiter le moment où votre enfant peut utiliser son appareil Apple, comme lheure du coucher.

Les paramètres de temps décran sont tous gérés à distance via lappareil des parents, de sorte que vos enfants ne pourront pas contourner les fonctionnalités ou les désactiver.