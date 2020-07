Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Lapplication Apple TV est un moyen daccéder au service de streaming Apple TV + , mais elle peut faire bien plus que cela.

Lapplication TV est censée être votre plaque tournante centrale pour le contenu des films et des émissions de télévision. Il affiche le contenu diTunes, de votre bibliothèque, des services de streaming connectés, des chaînes dabonnement et de lApple TV +.

Nous avons approfondi un peu plus la nouvelle application et les fonctionnalités quelle propose.

Le moyen le moins cher et le plus rapide dobtenir Apple TV + sur votre téléviseur

Auparavant, lapplication TV sappelait lapplication Vidéos, mais en 2016, elle a été remplacée par TV. Aux États-Unis, il est pris en charge par des services tels que Hulu, Starz, HBO Now ou CBS, tandis quau Royaume - Uni, les partenaires de streaming incluent Amazon Prime Video, ITV, BBC, Channel 5 et StarzPlay.

Téléchargez et installez la dernière version diOS sur votre appareil. Une fois la mise à jour terminée, recherchez la nouvelle application TV sur votre iPhone ou iPad, si vous ne la voyez pas déjà sur lécran daccueil de votre appareil. Si vous vous êtes tenu à jour avec vos appareils, vous devriez déjà lavoir.

Lapplication Apple TV est arrivée sur Mac avec macOS Catalina , la dernière version publiée de Mac OS. Mettez à jour votre ordinateur et vous devriez trouver lapplication Apple TV.

Lapplication Apple TV fonctionne sur Apple TV (4e génération) ou plus récente. Si vous avez acheté lApple TV fin 2015 ou plus tard, tout ira bien. Pour vous assurer que vous disposez de lapplication, téléchargez et installez la dernière version de tvOS sur votre Apple TV. Une fois la mise à jour terminée, recherchez la nouvelle application TV sur votre décodeur, si vous ne la voyez pas sur lécran daccueil.

Roku OS prend en charge lapplication Apple TV et le logiciel devrait se mettre à jour automatiquement, ce qui signifie que vous pouvez ensuite ajouter Apple TV en tant quapplication sur votre appareil Roku.

Amazon propose lapplication Apple TV sur Fire TV Stick, Fire TV 3rd gen (celle en forme de losange), Fire TV Cube (2nd gen) et Fire TV Stick 4K. Encore une fois, le logiciel devrait se mettre à jour automatiquement pour vous donner accès à lapplication Apple TV.

Lapplication Apple TV est disponible sur tous les téléviseurs intelligents Samsung 2019 et ultérieurs et sur certains modèles 2018.

LG a confirmé que 2018, 2019 et les nouveaux ensembles 2020 offriront lapplication Apple TV.

Avec lapplication Apple TV apparaissant sur une gamme dappareils, il y a une certaine différence entre lapplication sur les propres appareils dApple et sur les appareils tiers. Mais voici comment cela fonctionne sur iOS.

À partir du moment où vous lancez lapplication sur votre appareil iOS (et passez lécran dintroduction / de bienvenue), vous serez invité à vous connecter à votre fournisseur dapplication de streaming. À ce stade, vous vous connecterez une fois et pourrez accéder à toutes les applications prises en charge, comme lapplication BBC iPlayer par exemple. Il sagit dune fonctionnalité quApple appelle "lauthentification unique". Vous serez invité à connecter des applications à lapplication Apple TV et, ce faisant, vous partagerez également vos données de visualisation avec Apple.

Que vous vous connectiez ou non, lécran suivant que vous verrez est lécran daccueil, avec une barre de navigation en haut. Il comporte des onglets pour les écrans suivants: Regarder maintenant, Films, Séries TV, Sports (États-Unis uniquement), Enfants, Bibliothèque, Recherche et Paramètres.

Appuyez sur lun de ces onglets pour accéder à leurs écrans respectifs.

Lécran Regarder maintenant de lapplication TV vous permet daccéder à toutes les émissions télévisées et tous les films que vous regardez actuellement sur lApple TV ou sur votre appareil iOS - afin que vous puissiez reprendre là où vous vous étiez arrêté et la dernière mise à jour a vu un ajustement à linterface utilisateur donnant vie aux émissions et aux films quelle met en valeur. Le cas échéant, une bande-annonce sera automatiquement lue de la même manière que sur Netflix.

Si vous commencez à regarder quelque chose à partir dune application ou dun service comme BBC iPlayer, il apparaîtra dans longlet Regarder maintenant, bien que vous regardiez réellement le contenu de lautre application. Donc, en cliquant sur une émission disponible sur BBC iPlayer, vous accédez à lapplication iPlayer sur votre appareil.

Lorsque vous avez terminé un épisode, le prochain disponible apparaîtra sur lécran Regarder maintenant. Si vous regardez, par exemple, Westworld by HBO aux États-Unis, appuyer sur lépisode ouvrira automatiquement lapplication HBO Now ou HBO Go et commencera à jouer.

Watch Now suggère également différentes choses à regarder. Vous pouvez également parcourir différentes catégories, comme les émissions de télévision, les films et les collections, et les recommandations sont un mélange entre des éditeurs humains vous recommandant de nouvelles émissions et de nouveaux algorithmes suggérant des choses en fonction de ce que vous avez regardé.

Comme son nom lindique, ces catégories sont divisées en sections plus gérables, tirant non seulement des applications ou des canaux que vous avez connectés, mais aussi de liTunes Store.

Lintégration de liTunes Store est maintenant beaucoup plus subtile que dinsister pour que vous alliez dans une boutique dédiée.

Pour faire comprendre que les enfants regardent de plus en plus de contenu à la demande, Apple a introduit une nouvelle zone pour enfants qui mettra en évidence le contenu adapté aux enfants dans les services dont vous disposez.

De manière frustrante, lexpérience des applications TV pour les enfants nest pas du tout comparable à celle des autres services au sein dapplications dédiées comme Netflix ou Sky au Royaume-Uni. Il ny a aucun moyen de verrouiller un appareil dans la section Enfants pour empêcher vos petits enfants de saventurer sur le territoire des films dhorreur, par exemple, ou disoler ce qui est regardé afin que cela naffecte pas vos recommandations.

Lapplication TV dApple a un écran de bibliothèque pour que vous puissiez trouver tous les films et émissions de télévision que vous avez déjà achetés ou loués sur iTunes. Vous pouvez parcourir votre contenu par films ou émissions de télévision, récemment achetés ou par genres. Lorsque vous êtes prêt à regarder quelque chose, appuyez simplement dessus, puis sélectionnez le bouton Lecture avec lapplication sachant où vous lavez laissé en dernier.

Sur iOS, vous pouvez également télécharger un film ou une émission de télévision à partir dici, sur votre appareil, pour une visualisation hors ligne. Appuyez simplement sur le bouton de téléchargement après avoir sélectionné lémission télévisée ou le film. Pour accéder à vos téléchargements, accédez à la section Téléchargé de longlet Bibliothèque de lapplication TV. Lorsque vous appuyez sur un film ou une émission télévisée téléchargé, il souvre et joue automatiquement.

Appuyez sur longlet Rechercher et saisissez manuellement nimporte quel titre de série ou de film TV dans le champ de texte. Apple verra alors où cette émission ou ce film montre, que ce soit la BBC ou ITV ou Amazon par exemple. Vous pouvez également utiliser longlet Rechercher pour voir les films et les émissions de télévision les plus populaires.

Sur les téléviseurs et autres appareils tiers, lapplication a été conçue pour fonctionner de manière pratiquement identique à lapparence de lapplication TV sur un appareil Apple. La fonctionnalité et la mise en page sont les mêmes, la seule différence essentielle étant la manière dont lapplication gère le contenu dautres parties en dehors dApple.

Cela signifie que seul le contenu disponible auprès dApple ou des chaînes Apple est disponible dans lapplication. En effet, lapplication nest pas en mesure douvrir dautres applications sur le système dexploitation du téléviseur comme BBC iPlayer ou ITV Hub - et avec cela vient un mot de prudence car lapplication Apple TV répertorie souvent le contenu à acheter qui est disponible gratuitement dans dautres applications .

Avec lintroduction de lapplication TV sur les téléviseurs, vous pouvez également diffuser à partir de vos appareils iOS via AirPlay 2. AirPlay 2 prend en charge le streaming 1080p ou la mise en miroir de lappareil iOS. Notez que cela nest pas pris en charge sur les appareils Fire TV ou Roku.

Lune des nouvelles fonctionnalités de lapplication TV est lintroduction de chaînes - et cela inclut le nouveau service Apple TV +.

Aux États-Unis, les chaînes de lancement comprenaient HBO, Starz, Showtime, Smithsonian Channel, EPIX et Tastemade, et dautres sajouteront au fil du temps, notamment CBS All-Access et MTV Hits.

Au Royaume-Uni, les chaînes comprennent BFIPlayer, StarzPlay, Arrow TV, Arrow Video Channel, MUBI, Smithsonian et Tastemade.

Les abonnés peuvent regarder et télécharger des émissions et des films en ligne et hors ligne, y compris HBO aux États-Unis. Grâce au partage familial, jusquà six membres de la famille peuvent partager des abonnements aux chaînes Apple TV en utilisant uniquement leur identifiant Apple et leur mot de passe.

Comme nous lavons mentionné à plusieurs endroits, le service de télévision en continu dApple - Apple TV + - est intégré à lapplication Apple TV. Que vous regardiez sur un iPad ou un appareil Roku, tout le monde a accès à Apple TV + via lapplication Apple TV.

Comme mentionné ci-dessus, vous trouverez Apple TV + dans la section des chaînes, mais il est également largement promu dans la section Regarder maintenant de lapplication, donc dès que vous louvrez, vous verrez soit une émission Apple TV + soit une invitation à Essaye le. Il y a une période dessai de 7 jours pour vous aider à démarrer, mais cest 4,99 £ ou 4,99 $ par mois.

Lexpérience Apple TV + est présentée de la même manière, que vous utilisiez lapplication sur un appareil iOS ou un appareil tiers. Vous pouvez en savoir plus sur Apple TV + ici .

Au Royaume-Uni, le service est pris en charge par BBC iPlayer, ITV Hub, My5, Amazon Prime Video, Hopster, MUBI, Curiositystream, Classix, Shudder, Sundance. Cependant, Skys Now TV et Netflix ne font actuellement pas partie de loffre.

Aux États - Unis, le service fonctionne avec Hulu, CBS All Access, Showtime, HBO NOW, ainsi que certains services plus petits. Netflix nest pas proposé sur lapplication.